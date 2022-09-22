وفد من منظمة الطاقة الإفريقية يزور الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وفدا من الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط “آبو” الذي يقوم بزيارة للجزائر.

وأفاد بيان لوزراة الطاقة أن الوفد كان برئاسة الدكتور طاهر نجاح، مدير مركز ريلوان لوكمان للبحث والتطوير وشانقي تياتي تشانانتي، رئيس وحدة تنمية القدرات والتعاون الفني.

وقام الوفد خلال زياراته للجزائر بزيارات إلى مختلف هياكل التكوين والبحث التابعة لمجمع سوناطراك لاسيما المعهد الجزائري للبترول ببومرداس وأرزيو وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت، من أجل تحديد المراكز الموجودة في إفريقيا، كمراكز إقليمية متميزة.

وأعرب وفد المنظمة، الذي نقل رسالة من الأمين العام للمنظمة إلى الوزير عرقاب، عن خالص شكره على الترحيب بالجزائر وحسن سير هذه الزيارة.

أعرب الوزير من جانبه عن دعمه للجهود التي تبذلها هذه المنظمة، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتطوير التقنيات الجديدة في إفريقيا ، وأكد دعم الجزائر لإتاحة جميع الوسائل اللازمة لتنمية القارة الأفريقية في هذا المجال.