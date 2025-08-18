وفد من نيجيريا يزور مقر الخلافة العامة للطريقة التجانية بالأغواط

وفد من نيجيريا في زيارة إلى مقر الخلافة العامة للطريقة التجانية بعين ماضي بولاية الأغواط،17 أوت 2025.

قام وفد من الطريقة التجانية بنيجيريا بزيارة إلى مقر الخلافة العامة للطريقة التجانية بعين ماضي بولاية الأغواط، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية اليوم الإثنين، 18 أوت، عن نجل الخليفة العام للطريقة التجانية، عمار التجاني.

وحسب ذات المصدر، قدم الوفد النيجيري، بقيادة الشيخ إبراهيم بوتشي، خلال الزيارة التي نظمت يوم أمس، شكر وامتنان عائلة وأبناء الطريقة في نيجيريا للخليفة العام، الشيخ علي بلعرابي التجاني، وذلك لتكفله بتشييع جثمان الطالب النيجيري، المصطفى صاركي حسان، الذي توفي مطلع أوت الجاري أثناء دراسته بجامعة بجاية وتم، بناء على طلب من أسرته، دفنه بعين ماضي، مهد الطريقة التجانية في العالم، أين تكفل الخليفة العام شخصيا باستقبال وفود المعزين بمقر الخلافة العامة.

وقال الخليفة العام للزاوية التجانية أن أبوابها ستبقى “مفتوحة أمام المريدين من كل البلدان” من أجل العمل على “نشر قيم السلم والأمن والأخوة في مختلف الاقطار الإسلامية”.

فيما عبر الشيخ إبراهيم بوتشي من جانبه، عن امتنانه البالغ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن “ما تقوم به الزاوية التجانية من مبادرات إنسانية وروحية يرسخ مكانتها كمنارة تجمع أبناء الطريقة عبر العالم وتغذي روابط الأخوة والتواصل بين مريديها”، وفقا لما نقلته الوكالة.