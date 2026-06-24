وفد نفطال يعاين منشآت ومواقع استثمارية بالنيجر

لدراسة مشاريع مشتركة مع "سونيديب"

واصل وفد شركة نفطال مهمته الميدانية في جمهورية النيجر، من خلال سلسلة زيارات تقنية شملت منشآت طاقوية ومواقع استثمارية في مدن زيندر وأغاديز وطاوة، وذلك في إطار تقييم فرص التعاون والاستثمار المدرجة ضمن بروتوكول التفاهم الموقع مع الشركة النيجرية للبترول “سونيديب“.

وشملت الزيارات مدينة زيندر الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب شرق العاصمة نيامي، حيث عاين الوفد عدداً من المنشآت التابعة لـ”سونيديب”، من بينها مستودع لتخزين الوقود ومراكز لتعبئة قارورات الغاز، كما اطلع على مواقع مخصصة لاحتضان مشاريع مستقبلية محتملة في مجال تخزين وتوزيع الوقود، بهدف تقييم إمكاناتها التقنية واللوجستية ومدى توافقها مع متطلبات المشاريع قيد الدراسة.

وعقب استكمال برنامج الزيارات في زيندر، تنقل الوفد إلى مدينة أغاديز الواقعة على مسافة تقارب 450 كيلومتراً شمالاً، ثم إلى مدينة طاوة التي تبعد بنحو 400 كيلومتر جنوباً، حيث أجرى معاينات تقنية لموقعين مقترحين لإنجاز مشاريع استثمارية مستقبلية، إلى جانب زيارة مركزي تخزين وتوزيع الوقود التابعين لـ”سونيديب” ومراكز تعبئة قارورات الغاز في المدينتين.

وأتاحت هذه المعاينات الوقوف على الخصائص التقنية للمواقع المستهدفة والإمكانات المتوفرة بها، بما يساعد على تحديد أفضل الخيارات لتجسيد المشاريع المزمع تطويرها في إطار التعاون بين الشركتين، قبل عودة الوفد إلى العاصمة نيامي على مسافة تناهز 550 كيلومتراً.

وتندرج هذه الزيارات ضمن المرحلة العملية للمهمة، والهادفة إلى جمع المعطيات التقنية والاقتصادية الضرورية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع محل الدراسة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير نشاط الزفت، وتعزيز قدرات تخزين وتوزيع الوقود، وتعبئة قارورات الغاز، إضافة إلى التكوين.

وخلال مختلف محطات الزيارة، حظي وفد نفطال باستقبال من السلطات المحلية في المدن المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية المشاريع قيد الدراسة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

كما التقى الوفد سلطان أغاديز، الذي أشاد بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر والنيجر، معرباً عن ترحيبه بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وخلال تواجده بأغاديز، استقبل القنصل الجزائري بالمدينة وفد نفطال، منوهاً بأهمية هذه المبادرة ودورها في تعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري وفتح آفاق أوسع للشراكة والتعاون بين الجزائر والنيجر.