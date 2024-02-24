وفد هامّ يتفقّد جاهزية مطار الجزائر الدولي

لاستقبال المشاركين في منتدى الدول المصدرة للغاز

في إطار التحضيرات الجارية للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قام وفد هامّ من المسؤولين يوم السبت، بزيارة تفقدية لمطار الجزائر الدولي.

حيث تنقّل كل من وزيري النقل والمالية، إلى جانب ‏الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى المطار. لمعاينة “مدى جاهزية هذه المنشأة، لاستقبال ‏ضيوف الجزائر”.

كما حضر في هذه الزيارة التفقدية المدير العام ‏للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك. للوقوف على “تنفيذ التعليمات المتعلقة بتقليص آجال مسار الركاب، للوصول ‏إلى المعايير المعترف بها دوليا”.‏

وتُعقد القمة بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وفي 19 فيفري الجاري، عُيّن مختار سعيد مديوني رئيسا مديرا عاما لشركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، خلفا لمحمد الصالح كواش.

ويتربّع مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر، على مساحة قدرها 1200 هكتار. وهو يضمّ 3 محطات للركاب بسعة إجمالية تقدّر بنحو 18 مليون مسافر سنويا.