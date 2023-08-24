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وفد وزاري من مالي وبوركينافاسو يزور النيجر

الشروق أونلاين
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وفد وزاري من مالي وبوركينافاسو يزور النيجر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المعيّن في النيجر لامين الزين علي مهمان يوم الخميس، وفدا وزاريا من مالي وبوركينافاسو.

ويضمّ هذا الوفد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في النيجر، وزير الخارجية عبد الله ديوب، ووزير الاقتصاد والمالية الفوسيني سانو من الجانب المالي.

ومن جانب بوركينا فاسو فقد حضرت وزيرة الخارجية أوليفيا رايانجويندي رومبا، والوزير المنتدب المكلّف بالتكامل الإفريقي جان ماري كارموجو تراوري.

وجرى هذا الاستقبال بحضور وزيري الداخلية والخارجية في حكومة النيجر الانتقالية المعيّنة عقب انقلاب عسكري.

ففي 26 جويلية، قاد الجنرال عبد الرحمان تياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.

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