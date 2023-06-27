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الجزائر

وفرة المنتجات البترولية خلال أيام العيد.. هذا ما أكدته نفطال

الشروق أونلاين
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وفرة المنتجات البترولية خلال أيام العيد.. هذا ما أكدته نفطال
ح.م

أكدت شركة نفطال، الثلاثاء، أن جميع المواد البترولية ستكون متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان للشركة النفطية  “نفطال تعلم زبائنها الكرام أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك وعلى غرار باقي أيام السنة, ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها, التي تبقى مفتوحة 24سا/24سا على مستوى كل القطر الوطني”.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للزبائن تحديد المواقع الجغرافية لمحطات البنزين ونقاط البيع القريبة منهم عبر “تطبيق نفطال خدمات”، والذي يمكن تحميله عبر منصة بلاي ستور (Play Store ).

كما بإمكان المستخدمين الحاملين لبطاقة الدفع الالكتروني (البطاقات البنكية والذهبية) التسديد عبر أكثر من 400 محطة خدمات والتي يمكن تحديد موقعها من خلال البحث السريع على التطبيق سابق الذكر، حسب ذات المصدر.

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