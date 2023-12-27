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الجزائر

وفرة المواد واستقرار أسعارها في الأسواق على طاولة اجتماع الحكومة

الشروق أونلاين
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وفرة المواد واستقرار أسعارها في الأسواق على طاولة اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون، للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد بيان للوزارة الأولى، أن الحكومة تدارست أيضا المقترحات الخاصة بتحسين وترشيد الخدمات الجامعية، الهادفة إلى تحسين ظروف إقامة الطلبة وترقية مختلف الخدمات و ضمان ترشيد جهود الدولة لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع،  تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما تم التشديد خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتوسيع وتيرة عملية التركيب المجاني لكاشفات أحادي أوكسيد الكربون لتشمل كافة المنازل للوقاية من الحوادث المنزلية التي تتسبب في الكثير من الأحيان إلى العديد من الوفيات،  والتي أمر رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 24 جانفي 2023.

كما استعرضت الحكومة الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية.

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