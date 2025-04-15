وفقا لبلومبرغ..خطة أوروبية جديدة لمحاصرة الغاز المسال الروسي

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي شهر ماي المقبل، اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى التخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسي.

وحسب مقال نشرته الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى التوفيق بين هدفه السياسي المتمثل في تقليص الاعتماد على موسكو، والحاجة إلى خفض تكاليف الطاقة للصناعة.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، تم استيراد ما مجموعه 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، مقارنة بـ 18 مليار متر مكعب في عام 2023.

وفي حال تنفيذ هذه الخطة، التي تم ارجاؤها في وقت سابق، سيكون أمام الجزائر فرصة سانحة لرفع صادراتها من الغاز المسال إلى الاتحاد الاوروبي، خلال سنة 2025، خاصة أنها الأقرب إلى أوروبا مقارنة بالمصدّرين الأخرين على غرار قطر وأمريكا وأستراليا.