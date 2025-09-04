وفود إفريقية رفيعة تصل إلى الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 2025

وصلت إلى الجزائر اليوم الخميس وفود رسمية إفريقية للمشاركة في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية “2025 IATF”، المقرر تنظيمه بمشاركة واسعة من دول القارة لتعزيز التبادلات الاقتصادية والاستثمارية.

وكان في طليعة الوافدين الوزير الأول لسانت كريستوفر ونيفس مايكل درو تيرانس، تلاه وصول كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة والخدمات لجمهورية أنغولا أوغوستا دي كارفاليو غاندو فريديريكو فورتيس، ووزير التجارة والصناعة لجمهورية غامبيا بابوكار عثمانا جوف.

كما حلّ بالجزائر الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “ZLECAF” وامكيلي مين، إلى جانب وزير التجارة وتنمية الصادرات للجمهورية التونسية سمير عبيد، وكاتب الدولة للاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا لي كينانجوي.

ويهدف المعرض إلى تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية بين الدول الإفريقية، ودعم مسار منطقة التجارة الحرة القارية كإطار موحد لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية داخل القارة.

وللإشارة، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس الأربعاء بمطار هواري بومدين الدولي، رؤساء تشاد وتونس وموريتانيا، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الذين يزورون الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

ومن المتوقع أن يعرف المعرض مشاركة أزيد من 2000 عارض واستقبال 35 ألف زائر من ومشاركة 140 دولة، مع توقعات بإبرام صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، ما يفتح آفاقا جديدة أمام الجزائر والقارة على حد سواء.