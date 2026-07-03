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بحضور 8 رؤساء دول و12 رئيس برلمان

وفود من 100 دولة للمشاركة في تشييع خامنئي

الشروق أونلاين
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وفود من 100 دولة للمشاركة في تشييع خامنئي
ارنا

انطلقت اليوم الجمعة، 3 جويلية، في العاصمة الإيرانية، طهران، مراسيم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية، وهذا بعد 4 أشهر من اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وقوات الاحتلال في 28 فيفري الماضي.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الإيرانية “إرنا”، بدأت مراسم التشييع بدأت قبل يومٍ من الموعد الذي كان معلناً في وقت سابق.

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وعرفت المراسم حسب ذات الوكالة مشاركة وفود من 100 دولة. وانطلقت مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان خامينئي في مصلى الإمام الخميني بطهران.

وعرفت المراسم حضورا دوليا واسعا. حيث قدم رجال دين من روسيا، والهند، والصين، وتركيا، والعراق، والبوسنة والهرسك، والمجر، وبنغلاديش، إلى جانب وفد من كتائب حزب الله العراقية، تعازيهم في رحيل قائد الثورة الإسلامية.

“إرنا” أضافت أن المصلى شهد “حضور نخبة من علماء الدين والمثقفين من إندونيسيا وأفغانستان، وممثلين عن جبهة المقاومة من سوريا، ولبنان، والعراق، والمغرب، وتركيا، بالإضافة إلى ناشطين ثقافيين من إسبانيا، والإكوادور، وبوليفيا، جاؤوا جميعاً لتأبين الشهيد الفقيد”.

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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق بأن المراسم ستشهد مشاركة وفود من نحو 100 دولة، وشخصيات رسمية شعبية، إلى جانب حضور 8 رؤساء دول و12 رئيس برلمان لوداع جثمان القائد الراحل.

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