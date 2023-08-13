وفود من 11 دولة إفريقية يتكونون بمعهد باستور

في ورشة ينشطها خبراء أمريكيون بالتنسيق مع "الصحة العالمية"

شرع معهد باستور الجزائر، الأحد، في ورشة تكوينية تستمر إلى غاية الخميس القادم، حول التسلسل الجيني لفيروسات الأنفلونزا وكورونا، في موعد يستفيد منه ممثلو 11 دولة إفريقية.

وتهدف الدورة التي تنظّم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وينشطّها خبراء أمريكيون، إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة حول التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفيروسات الأنفلونزا وكوفيد 19، خصوصا بشأن المنهجيات والطرق التجريبية لإجراء هذا التسلسل بهدف إجراء تحاليل سريعة للعينات التنفسية الإيجابية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وعلى مدار 96 ساعة، سيستفيد المشاركون من تكوين في مبادئ المعلوماتية البيولوجية لتحليل بيانات التسلسل في العينات السريرية ومراقبة جودة التسلسلات ورسم الخرائط والتجميع. ونوّه جمال فورار، المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، بـ”دور معهد باستور في تكوين المخابر الإفريقية حول تشخيص فيروسات الأنفلونزا الموسمية وكوفيد 19″، مبرزا امتلاك معهد باستور الجزائر للخبرة في الكشف الجيني للسلالات المتحوّرة لهذه الفيروسات.

وأشاد فورار بالتكوين الجهوي الذي كان ولازال يقوم به معهد باستور الجزائر لفائدة عدّة دول إفريقية في حزمة تخصصات بما ساهم ولا يزال في تحسين المستوى وتوسيع تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

من جانبه، أكّد المدير العام لمعهد باستور، البروفسور فوزي درار، أهمية هذا التكوين الذي يستهدف 11 دولة إفريقية بمساهمة المنظمة العالمية للصحة وخبراء من مخابر الصحة العمومية الأمريكية، في خطوة تعزّز تكوين خبراء القارة السمراء في مواجهة التسلسل الجيني للفيروسات، وتتيح لمعهد باستور توسيع دوره في مجال تنظيم مثل هذه الدورات.