وفيات بالغاز والسيول وحوادث المرور

استنفار وسط الحماية المدنية بعد موجة البرد وتساقط الأمطار

سجّلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 25 نوفمبر 2023، ما مجمله 5717 تدخل، (أي تدخل كل 32 ثانية)، منها 3357 حالة إجلاء صحي و1571 عملية مختلفة، عبر مناطق مختلفة من الوطن، وهذا إثر تلقّي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وبحسب بيان خلية الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، وبخصوص حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 232 تدخل، على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات. وخلفت هذه الحوادث وفاة 9 أشخاص وإصابة 216 شخص آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تمّ التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

ومن جانب آخر، تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ51 شخصا مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات المياه داخل منازلهم عبر عدة ولايات من الوطن. في حين توفيت سيدة من ولاية الجلفة في 35 سنة من عمرها، على إثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزل على مستوى حي ديدوش مراد ببلدية عين وسارة.

وبخصوص تدخلات مصالح الحماية المدنية على إثر التساقط الغزير للأمطار، فقد تم إجلاء 259 عائلة كإجراء احتياطي ووقائي عبر بلديات حمادي كرومة، رمضان جمال، الحروش وبن عزوز بولاية سكيكدة، وإنقاذ ومساعدة 20 شخصا كانوا محصورين وعالقين، سواء في منازلهم أم على متن مركباتهم. وكذا إخراج العديد من السيارات العالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضانات عدة أودية.

وأطلقت الحماية المدنية، عملية بحث عن شخصيْن مفقودين جرفتهما السيول بولايتي بجاية وسكيكدة، بالإضافة إلى 130 عملية امتصاص للمياه المتسربة لعدة سكنات ومنشآت عمومية وخاصة.

ومن جهة أخرى، وببلدية عزابة بولاية سكيكدة، تم انتشال جثة طفل في الخامسة من عمره، جرفته السيول بالمكان المسمى شبيكية أمل ببلدية سكيكدة، كما تم إنقاذ 5 أشخاص كانوا على متن سيارة بالمنطقة الصناعية. وببلدية حمادي كرومة، تم إنقاذ رجل كان عالقا بداخل مصنع، مع إنقاذ شخص آخر بوسط المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وفي ذات السياق، قامت فرق الحماية المدنية بعدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار المتسربة، في كل من بلديات سكيكدة وهي الحروش، حمادي كرومة، رمضان جمال، وبن عزوز. وبولاية تاسكريوت بولاية بجاية، يتم البحث عن شخص مفقود في سن 49، جرفته السيول بالمكان المسمى بني سماعيل. وببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، تمّ إنقاذ 3 أشخاص تواجدوا على متن سيارة بسبب تراكم المياه. أما ببلدية جرمة بولاية باتنة، فأنقذ أفراد الحماية المدنية شخصيْن كانا على متن سيارة، بسبب فيضان واد بالمكان المسمى طورنة.

وبلدية قرارم قوقة وولاية ميلة، تم إنقاذ شخصيْن عالقين فوق سطح منزل، بسبب ارتفاع منسوب وفيضان كل من واد سمند وادي ورزق. كما قامت وحداتنا بعدة عمليات ضخ وامتصاص مياه عبر عدة بلديات على مستوى ولايات الطارف، عنابة، قالمة، سطيف، وجيجل، دون وقوع ضحايا .