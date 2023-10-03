-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سعدي يُجمّد نشاط رابطة الكرة المُحترفة ويُنهي مهام مدوار

علي بهلولي
  • 353
  • 0
سعدي يُجمّد نشاط رابطة الكرة المُحترفة ويُنهي مهام مدوار
ح.م
وليد سعدي.

أقدم الرّئيس الجديد لـ “الفاف” وليد سعدي، الثلاثاء، على تجميد نشاط رابطة الكرة المُحترفة مُؤقّتا.

جاء ذلك على هامش أوّل اجتماع للمكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري، تحت إشراف الرّئيس الجديد وليد سعدي. بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم.

وقال اتحاد الكرة الجزائري في بيان له: “تطبيقا لِأحكام المادّتَين 14.2 و36.20 من النظام الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تمّ تجميد نشاط رابطة الكرة المحترفة بِأثر فوري، حتّى انعقاد الجمعية العامّة المقبلة. وذلك بِسبب مُخالفة القوانين واللّوائح المعمول بها”.

وأضاف: “تحتفظ الفاف بِالحقّ في بدء إجراء التدقيق والرّقابة الإدارية لِرابطة الكرة المُحترفة”.

وبِما أن هذا القرار مُرادف لِإنهاء مهام رئيس الرّابطة عبد الكريم مدوار، فإن “الفاف” عيّنت محمد الأمين مسلوق بديلا له، حيث يُسيّر الهيئة لِفترة انتقالية (مُؤقّتة). عِلما أن مسلوق عضوا في المكتب الفيدرالي الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري.

وبِخصوص مدوار، فقد فاز بِانتخابات رئاسة رابطة الكرة المحترفة في جوان من عام 2018، ثمّ بِعهدة ثانية شهر ديسمبر من عام 2021، وكان يُفترض أن تنتهي مهامه في سنة 2025.

ودخل مدوار مُؤخّرا سباق انتخابات “الفاف”، مُنافسا لِسعدي وإيغيل مزيان، لكن ملفّه رُفض.

ووجّه وليد سعدي انتقادات لاذعة إلى مدوار بعد فوزه بِمنصب رئيس “الفاف”، وأعاب عليه سوء تسييره للرابطة. على غرار البرمجة الكارثية، و”ظلم” بعض الأندية في تأهيل ملاعبها، والطريقة “البدائية” في تدوين بطاقات المباراة، وأمور أخرى.

مقالات ذات صلة
اتحاد العاصمة يُزيح عن طريقه الفتح المغربي

اتحاد العاصمة يُزيح عن طريقه الفتح المغربي

مدرب ميلان يعلّق على تألق ياسين عدلي

مدرب ميلان يعلّق على تألق ياسين عدلي

المنافس المونديالي لـ “الخضر” برمج مقابلتَين بِالبرتغال

المنافس المونديالي لـ “الخضر” برمج مقابلتَين بِالبرتغال

بالصور.. وليد صادي يترأس أول اجتماع للمكتب الفيدرالي

بالصور.. وليد صادي يترأس أول اجتماع للمكتب الفيدرالي

البطولة تعصف بـ 5 مدربين في 3 جولات بطريقة مثيرة للجدل

البطولة تعصف بـ 5 مدربين في 3 جولات بطريقة مثيرة للجدل

مباراة سبتة ومليلية الإسبانيتَين.. لقجع لا يرى ولا يسمع ولا يتكلّم!

مباراة سبتة ومليلية الإسبانيتَين.. لقجع لا يرى ولا يسمع ولا يتكلّم!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد