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الجزائر
سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي يكشف:

وقعنا 28 اتفاقية ويجري التفاوض حول 20 أخرى

حسان حويشة
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وقعنا 28 اتفاقية ويجري التفاوض حول 20 أخرى
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قال سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، إن البلدين يعملان من أجل الاستقرار وتجمعهما علاقة فريدة من نوعها، تغذيها زيارات ثنائية متتالية رفيعة المستوى، ما سمح برفع المبادلات البينية بأكثر من 158 بالمائة في 2022 متجاوزة 20 مليار يورو.
وذكر سفير روما بالجزائر، جيوفاني بولييزي، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده، سهرة الجمعة، بمقر الممثلية الدبلوماسية بالعاصمة، أن هناك 28 اتفاقية جرى توقيعها بين البلدين، في حين هناك 20 اتفاقا آخر يجري التفاوض بشأنها، فضلا عن وجود 15 ألف طالب يدرسون اللغة الإيطالية بالجزائر.
وأضاف الدبلوماسي الايطالي أن المبادلات التجارية قد ارتفعت بشكل لافت في العام 2022 مقارنة بالسنة التي سبقت، حيث تجاوزت 20 مليار دولار، أي ما يمثل زيادة بأكثر من 158 بالمائة، في حين تتواجد أكثر من 200 شركة ناشطة في الجزائر و6 مراكز لجمع طلبات التأشيرة حتى في الأماكن البعيدة عن العاصمة.

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