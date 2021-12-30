وقفات إحتجاجية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة عبر الهيئات القضائية

رفعوا مطالب مهنية واجتماعية ورفضوا أي تمثيل نقابي

خرج أمناء الضبط وموظفو قطاع العدالة الخميس في وقفات إحتجاجية عبر مختلف الهيئات القضائية عبر الوطن للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.

ووقف صباح الخميس أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان للتعبير عن رفضهم للحلول الظرفية لمشاكلهم، ولأي تمثيل نقابي، وحذا حذوهم أمناء الضبط وموظفو محكمة بوسعادة لدى مجلس قضاء المسيلة، ومحكمة المسيلة، بومرداس وحتى سكيكدة ..وعدة هيئات قضائية أخرى، إذ رفع المحتجون عدة شعارات رامية لتحسين ظروف العمل، ورفع الأجور ، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات المالية التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ سنة 2017.

وطالب المحتجون بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط فيما تعلق بمنحة الجبة والمنطقة الاستدلالية والساعات الإضافية ومنحة تأدية اليمين، ومنحة الجنوب، مع تصنيف موظفي القطاع ضمن شاغلي المهن الشاقة، وإعادة الاعتبار للمهنة مع عديد المطالب المهنية والاجتماعية العالقة منذ سنوات والتي ازدادت حدتها خلال الأزمة الصحية لكوفيد 19.

وقال المحتجون بأن الوقفة الإحتجاجية ستدوم يوما كامل وفي حال عدم الاستجابة ستستمر لأيام أخرى وقد تصل للإضراب المفتوح .

وجدير بالذكر أن النقابة الوطنية لمستخدمي القطاع كانت قد أصدرت بيان توضيحي بتاريخ 28 ديسمبر الجاري تبرأت فيه من أي وقفة إحتجاجية، وهذا بعد عقد لقاء عمل مع ممثلي الوزارة الوصية ، حيث تلقت النقابة تطمينات بخصوص المطالب المهنية لموظفي القطاع من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والتي وعدت وزارة العدل بالتكفل بها .