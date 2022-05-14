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الجزائر

وقفة احتجاجية لعمال فرع صيانة الطائرات والنقابة تعلّق  

الشروق أونلاين
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وقفة احتجاجية لعمال فرع صيانة الطائرات والنقابة تعلّق  

عقدت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، اجتماعا طارئا عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عمال فرع صيانة الطائرات السبت.

وقالت النقابة في بيان لها أنه تم عقد اجتماع طارئ أجمع فيه أعضاء النقابة على أن الاحتجاج  الذي شنه العمال السبت كان ورادا وقد سبق التحذير منه، آخذين بعين الاعتبار أهمية المطالب المرفوعة وما يترتب عنها من تبعيات على المستوى الفردي والجماعي وأثرها السلبي على مستقبل الشركة.

ونوهت النقابة إلى أنها لجأت في كل مرة إلى الطرق المخولة لها قانونا لطرح الانشغالات كونها حقوق شرعية نصت عليها بنود الاتفاقيات الجماعية وكفلتها القوانين.

وتابعت النقابة في بيانها ” للأسف سياسة الإقصاء الممنهج واللامسؤول كانت هي الطاغية على جل القرارات وأغلب الردود”.

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