وقفة احتجاجية وغلق لإدارة جامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم

الحركة الوطنية للطلبة تراسل وزير التعليم العالي

رفعت الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، عبر مكتبها بجامعة الجزائر 3 في دالي إبراهيم، قائمة مطالب وجهتها في رسالة مستعجلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحمل في مضمونها عديد التساؤلات حول الوضع بالجامعة، حيث سجلت هذه الأخيرة غياب لجنة متابعة شؤون الطلبة، فضلا عن عديد الاستفسارات التي أثرت – حسبهم- على الشقين البيداغوجي والاجتماعي، مناشدين الوزير التدخل الفوري لإيجاد حل لمطالبهم التي اعتبروها “شرعية”، في وقت لجأ فيه المكتب الولائي إلى تنظيم حركة احتجاجية أمس، تم على إثرها غلق باب الإدارة.

وتساءل التنظيم في بيان له تحوز “الشروق” نسخة منه، عن عدم أخذ الوصاية للتقارير المودعة بمصالح رئاسة جامعة الجزائر 3، على غرار المطالبة بتدوين المسؤول الاول على الجامعة بتدوين محاضر الاجتماعات، مع وجود تفريق بين النقابات الطلابية والمهنية ومجلس الإدارة والمجلس العلمي، فضلا عن طرح سؤال حول حرمان الطلبة من وجبة الغذاء في المطعم المركزي للجامعة مع العلم- يضيف البيان- أن هذا الأخير تم تسليمه منذ أزيد من 4 سنوات، كما عرجت الحركة نحو ملف حرمان الطلبة من التحويلات الخارجية التي تكتنفها الضبابية، مع الدعوة إلى العدل في العملية أو وضعها تحت تصرف نواب رؤساء الجامعة بحرية مطلقة في إطار ما يسمح به القانون، كما استغرب التنظيم في قائمة مطالبه الموجهة لوزير القطاع، حول شغور منصب مدير الأمن الداخلي للحرم الجامعي لمدة تفوق -حسبهم- 8 أشهر.

وطرح مكتب الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، بجامعة الجزائر 3، سؤالا حول فتح مناقصة لشركة خاصة مهامها حراسة الحرم الجامعي، في وقت تعج فيه الجامعة بأعوان الأمن الداخلي.