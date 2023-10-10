-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تجاوزات خطيرة للاحتلال في رابع أيام “طوفان الأقصى” والمقاومة صامدة
الجزائر

وقفة تضامنية في السفارة الفلسطينية بالجزائر (صور)

الشروق أونلاين
  • 231
  • 0
وقفة تضامنية في السفارة الفلسطينية بالجزائر (صور)
جانب من المشاركين في الوقفة التضامنية مع فلسطين

نظمت الأحزاب الجزائرية والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يوم الإثنين، بمقر السفارة الفسطينية في الجزائر، وقفة تضامنية لتقديم الدعم والوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالجزائر حيث شارك فيها – حسب بيان السفارة – “العشرات من ممثلي الأحزاب الجزائرية والوزراء السابقين ومنظمات المجتمع المدني ومكونات وإطارات سياسية واجتماعية”.

تأتي هذه الوقفة التضامنية “لتقديم الدعم والتضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى فيما يتعرض له من إعتداء الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق الذي أوقع المئات من الشهداء والاف الجرحى وتدمير مئات المنازل”.

وأكد جميع الحاضرين “وقوفهم ودعمهم للشعب الفلسطينى مؤكدين على الموقف الثابت للشعب الجزائري تجاه الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة”.

كما نددوا “بالموقف المنحاز التى تمارسه الولايات المتحدة وأوروبا لصالح الاحتلال الإسرائيلي وغض النظر عن حقوق الشعب الفلسطيني”، يضيف البيان.

وقال السفير فايز أبو عطية “الشعب الفلسطينى لن يتنازل عن حقوقه وسيظل متمسكاً بثوابته حتى نيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من جوان وعاصمتها القدس”.

وأكد على “حق الشعب الفلسطينى في الدفاع عن نفسه أمام هذه الهجمة التى ترتكب ضده مؤكداً أن ماحدث ويحدث هو نتيجة لتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني”.

مقالات ذات صلة
أعضاء بمجلس الأمة يعترضون على 4 مواد قانونية جديدة

أعضاء بمجلس الأمة يعترضون على 4 مواد قانونية جديدة

القيادي في حماس “العاروري”: ما بين ايدينا من أسرى العدو سيحرر كل أسرانا

القيادي في حماس “العاروري”: ما بين ايدينا من أسرى العدو سيحرر كل أسرانا

وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

كتائب القسام

كتائب القسام

جزائريون يحوّلون المقاهي إلى محطات لمتابعة الحدث الفلسطيني

جزائريون يحوّلون المقاهي إلى محطات لمتابعة الحدث الفلسطيني

بلمهدي: القرآن الكريم مرجع ثابت لحماية الأسرة

بلمهدي: القرآن الكريم مرجع ثابت لحماية الأسرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد