وقفة تضامنية في السفارة الفلسطينية بالجزائر (صور)

جانب من المشاركين في الوقفة التضامنية مع فلسطين

نظمت الأحزاب الجزائرية والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يوم الإثنين، بمقر السفارة الفسطينية في الجزائر، وقفة تضامنية لتقديم الدعم والوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالجزائر حيث شارك فيها – حسب بيان السفارة – “العشرات من ممثلي الأحزاب الجزائرية والوزراء السابقين ومنظمات المجتمع المدني ومكونات وإطارات سياسية واجتماعية”.

تأتي هذه الوقفة التضامنية “لتقديم الدعم والتضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى فيما يتعرض له من إعتداء الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق الذي أوقع المئات من الشهداء والاف الجرحى وتدمير مئات المنازل”.

وأكد جميع الحاضرين “وقوفهم ودعمهم للشعب الفلسطينى مؤكدين على الموقف الثابت للشعب الجزائري تجاه الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة”.

كما نددوا “بالموقف المنحاز التى تمارسه الولايات المتحدة وأوروبا لصالح الاحتلال الإسرائيلي وغض النظر عن حقوق الشعب الفلسطيني”، يضيف البيان.

وقال السفير فايز أبو عطية “الشعب الفلسطينى لن يتنازل عن حقوقه وسيظل متمسكاً بثوابته حتى نيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من جوان وعاصمتها القدس”.

وأكد على “حق الشعب الفلسطينى في الدفاع عن نفسه أمام هذه الهجمة التى ترتكب ضده مؤكداً أن ماحدث ويحدث هو نتيجة لتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني”.