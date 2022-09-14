وقفة تضامنية مع صحفي الشروق بلقاسم حوام بدار الصحافة بالقبة
نضم، الأربعاء، عدد من الصحفيين وقفة تضامنية مع صحفي الشروق بلقاسم حوام بدار الصحافة بالقبة.
وأكد الصحفيون المشاركون في الوقفة التضامنية الأولى مع الصحفي بلقاسم حوام رفضهم المطلق لهذا الإجراء الذي يتنافى مع الدستور وقوانين الجمهورية الكافلة لحرية التعبير والحق في ممارسة الصحافة.
ووجه الصحفيون المشاركون، في بيان لهم، نداء إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد لإطلاق سراح الزميل بلقاسم حوام.
وأضاف الصحفيون أن حبس الصحفي حوام بسبب مقال خبري يشوش على صورة الجزائر في الخارج خاصة في ظل الظروف الراهنة، موضحين أن الصحفي بلقاسم حوام لم يقم سوى بواجبه في تنوير الرأي العام وتنبيه السلطات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني.
عريضة لمئات الإعلاميين تضامنا مع صحفي الشروق بلقاسم حوام
وقّع إعلاميون جزائريون عريضة يعبّرون فيها عن رفضهم لإيداع صحفي جريدة الشروق اليومي بلقاسم حوام الحبس الموقت، بسبب مقال صحفي.
واعتبر الإعلاميون الموقّعون على العريضة أن حبس الصحفي حوام، يتنافى مع الدستور ومع قوانين الجمهورية التي تكفل حرية التعبير والحق في ممارسة الصحافة.
وتوجّهت العريضة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، بنداء لإطلاق سراح الصحفي.
وجاء في نصّ العريضة أنّ “حبس صحفي بسبب مقال خبري، يشوّش على صورة الجزائر في الخارج. خاصة في ظل الظروف الرّاهنة، وما تفرضه من تحديات على بلادنا التي تتهيأ لاحتضان القمة العربية”.
وأضافت:”إنّ الزّميل بلقاسم حوام لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرّأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتوج الوطني. وذلك لأجل هدف أسمى هو الحفاظ على سمعة الصّادرات الجزائرية خارج المحروقات”.
كما دعا الموقّعون في ختام العريضة إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الصحفي بلقاسم حوام، بدار الصّحافة عبد القادر سفير في القبة، يوم الأربعاء 14 سبتمبر، عند الساعة 11:00 صباحا.
قائمة الموقعين:
منير ركاب / صحفي (الجزائر)رشيد ولد بوسيافة/ صحفي (الجزائر)عبد الحميد عثماني/ صحفي (الجزائر)نوارة باشوش/ صحفية. (الجزائر)كريمة خلاص/ صحفية (الجزائر)عثمان لحياني/ صحفي (الجزائر)زهية منصر/ صحفية (الجزائر)أسماء بهلولي/ صحفية (الجزائر)أحمد عليوة/ صحفي (الجزائر)عبد السلام سكية/ صحفي (الجزائر)نادية سليماني/ صحفية (الجزائر)حورية بلوشراني/ صحفية (الجزائر)حسان حويشة/ صحفي (الجزائر)فؤاد عبد العزيز/ صحفي (الجزائر)جعفر سعادة/ مصور صحفي (الجزائر)إيمان كيموش/ صحفية (الجزائر)نشيدة قوادري/ صحفية (الجزائر)وهيبة سليماني/ صحفية. (الجزائر)نسيم لكحل/ صحفي(الجزائر)ابراهيم فخار/ صحفيسليم قحاف/ منسق تحريرمحمد مسلم/ صحفي.محمد بلعاليا/ صحفيزهية رافع/ صحفيةفريدة حمدي/ صحفية.عبد الناصر بن عيسى/ صحفيعبد الهادي عقون/ تقني في الإخراجعصام بن منية/ صحافيطارق مامن/ صحفيطاهر حليسي/ صحفيعبد الرحمان محامدية/ مراسل صحفينسيم عليوة/ مراسل صحفيبلقاسم دريد/ مراسل صحفيصالح بوشليق/ مراسل صحفيزبيدة بودماغ/ مراسل صحفيسعاد كحيلي/ مراسلة صحفيةنادية طلحي/ صحفيةبلقاسم دريد / مراسل صحفيصالح بوشليق / مراسل صحفيسعاد كحيلي / مراسلة صحفيةزبيدة بودماغ / مراسلة صحفيةعبد الرحمان محامدية / مراسل صحفيتوفيق عمارة/ صحفيلعمارة طاكبو/ صحفيسمير حمزة/ صحفيياسين معلومي / صحفيعزيز طواهر/ رئيس تحريرجميلة بلقاسم/صحفيةعمار شريتي/صحفيعلي بوخلف/ صحفيدريس سليم/ صحفيعدلان مدي/ صحفينور الدين ختال/ صحفيكريم عيمر/ صحفيبلحيمر نبيل/ صحفيمحمد الفاتح خوخي/ صحفيحكيم عزي/ صحفيإلهام بوثلجي/ صحفيةمعمر قاني/ صحفينذير توميات/ صحفيعبد الملك محمد أمين/ صحفيسمير خروبي/ صحفيحسان واعلي/ صحفيزياد ناصر/ صحفيشريف داودي/ صحفيأحسن حراش/ صحفيفاطمة عكوش/ صحفيةعبد الرحيم براهمي/ صحفيأحمد قرطي/ مراسل صحفيتوفيق بن يحي/ مراسل صحفيم. المهداوي/ مراسل صحفيبوجمعة بوقشور/ صحفيعائشة بن سونة/ صحفيةنسيمة أوهاب/ صحفيةالطيب بوداود/ صحفيرانية مختاري/ صحفيةفروجة معاكني/ صحفيةنورين عمارة/ صحفيبن ايعيش الشيخ/ صحفيخيرة غانو/ صحفيةسيد أحمد فلاحي/ صحفيالشريف داودي/ صحفيأحمد أوكيلي/ صحفيعبد المالك محمد الأمين/ صحفيسمير خروبي/ صحفيبديع بكيني/ صحفييوسف رزاق سالم/ صحفيبرحمون طواهرية/ صحفيبوجمعة ملاخ/ صحفيعلي بن جدو خليف/ صحفيشطيطح طارق/ مركب صفحاتنجية معطي/ عون إشهارياسين بوجمعة/ صحفيبومدول زواوية/ صحفيةقورين محمد/ صحفيجزار ابراهيم صحفيقادة مزيلة/ صحفيعثمان ابراهيم/ صحفينورالدين مازري/ صحفيلخضر رزاوي/ صحفياسماعيل بوفليح/ صحافيدليلة بلخير/ صحفيةإيمان عيلان/ صحفيةرياض رمضان بن ودان/ صحفيقادة بن عمار/ صحفيطاهر فطاني/ صحفيأحمد خليفي/ صحفيحمزة بكاي/ صحفيأمال عماري/ صحفيةرفيق وحيد/ صحفيرشيد بلعمري/ صحفيمصباح غديري/ مدير نشررياض هويلي/ صحفيعبد الرزاق بوالقمح/ صحفيموسى قاسيمي/ صحفيأحمد خليفي/ صحفيعبد القادر بوشريف/ صحفيخير الدين بن زعرور/ صحفيفاتح بولعشب/ منسق تحريرسعيد باتول/ صحفيعاطف قدادرة/ صحفيجمال فنينش/ صحفيمحمد إيوانوغان/صحفيرشيد بوزقارة/ مراسل صحفيأيوب أمزيان/ صحفيرؤوف حرز الله/ صحفيعلي بن جدو خليف/ صحفيعادل مواز/ مراسل صحفيعبد الكريم فضيل/ مخرج صحفيمحمد كانون/ صحفيعبد الحق الصغير/ صحفي منسقأحمد كسراوي/ صحفيأحمد جيلالي/ صحفيجمال الدين بن خالدي/ صحفيفيصل مدية/ صحفيمحمد شارفي/ صحفيحمزة عقون/ صحفيجمال بوالديس/ صحفيشيماء بن جامع/ صحفيةعبد المالك سنيقري/ صحفيفريد حريكان/ صحفيمهدي فراح/ صحفي رقميعبد القادر بن مسعود/ صحفيهناء تواتي/ صحفيةهشام زروقي/ صحفيمهدي آيت قاسي/ صحفيأحمد حجاب/ صحفييوسف زغبة/ صحفيمهدي مخلوفي/ صحفيعمر ميلايني/ صحفيشريفة عابد/ صحفيةغزالي جمال/ مراسل صحفيتوفيق ضيف الله الأمير/ صحفيخلاف بن حدة/ صحفيعلي جري/ صحفيعقيلة قاسمي/ صحفيةآسيا شلابي/ صحفيةسليم بوستة/ صحفيمريم غراز/ صحفيةأمير الدين إيخلف/ صحفيصلاح الدين بورڨعة/ مراسل صحفيراضية حجاب/صحفيةزيدوني منيرة/ صحفيةابتسام طوبالي/صحفيةكاري امال/صحفيةنائلة بن رحال/ صحفيةحمزة زيتوني/ صحفيأمين شاوش/ صحفيسمير منصوري/ صحفيعبد الحفيظ بوزيدي/ مراسل صحفياسكندر بوقادوم / موزعسمير مخربش/ صحفيأحمد زقاري/ صحفيبلقاسم عجاج/ صحفيآمال لكال/ صحفيةمروان مبارك/ صحفيكاري امال/صحفيةرشال حمدي/ صحفيةسهام حواس/ صحفيةنادية شريف/ صحفيةعليواش خديجة/ صحفيةيزيد وهيب/ صحفيمصطفى ياسر/ صحفيلقمان قويدري/ صحفيصارة بومعزة/ صحفيةسليمان مهيرة صحفيعدلان بولحية/ صحفيعلاء الدين بونجار/ صحفيرضا شنوف/ صحفيحمزة دباح/ صحفينذير مشري/ صحفيسامي قاسمي/ صحفييزيد مواقي بناني/ صحفيمجيد بوطمين/ صحفيمحمد زاوي/ صحفيرضا فلوس برحمة/ صحفينوال قاضي/ صحفيةعبد القادر عراضة/ صحفيصلاح الدين مقراني/ صحفيمصطفى سوكحال/ صحفياسماعيل طلاي/ صحفيهشام موفق/ صحفيرزيقة قويدر رابح/ صحفيةسليمة لبال/ صحفيةحمزة عتبي/ صحفيحسين بوصالح/ صحفيعبد الرزاق قيرة/ صحفييوسف بوفيجلين/ صحفيطارق حموش/ صحفيحياة بن بتقة/ صحفيةوسيلة بن بشي/ صحفيةعبد القادر خربوش/ صحفيفريد بلوناس/ صحفيمحمد زاوي/ صحفيمريم والي/ صحفيةمحمد أنور شنعة/ صحفيعبد الغني داداش/ صحفيهاجر بيوض/ صحفيإيمان عويمر/ صحفيةسليمان عبدوش/ صحفيصورية شعلال/ صحفيةكريم كالي/ صحفيمحمد ياسين بن لمنور/ صخفي
بيان لمجمع الشروق حول حبس الصحفي بلقاسم حوام
9 سبتمبر 2022: تلقّى مجمع “الشروق” للإعلام، بصدمة كبيرة، إيداع صحفيّه بالقسم الوطني للجريدة، الزميل بلقاسم حوام، الحبس المؤقت، وهذا على إثر استدعائه يوم الخميس 08 / 09 / 2022 من قبل الشرطة القضائية لأمن حسين داي، بالعاصمة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، في سياق تحقيق من النيابة العامة، على خلفية محتوى موضوع نُشر باسمه يوم الأربعاء 07 /09/ 2022 تناول مخرجات اجتماع قطاعي مشترك بخصوص ملفّ طرحه مصدرون جزائريون حول قضية تصدير التمور.
وإذ تؤكد “الشّروق” ثقتها الكاملة في العدالة الجزائرية، لإنصاف الصحفي بلقاسم حوام، فقد كلفت هيئة محامين للمرافعة عن الزميل وإخراجه في أقرب وقت ممكن من الحبس، لأنه لم يقم سوى بتحرير مقال في سياق واضح جدا، وهو تنوير السلطات العمومية بمشكلة ميدانية، على لسان المتعاملين أنفسهم، ودفاعًا عن سمعة المنتوج الوطني وحماية الصادرات الجزائرية، وتأهيلها لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية، بعيدًا عن أيّ تأويلات تعسفيّة لا صلة لها بمقاصد واتجاه الموضوع.
المدير العام