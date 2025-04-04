-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وقفة تضامنية مع صمود الشعب الفلسطيني في عاصمة الجزائر (صور)

الشروق أونلاين
  • 4335
  • 0
وقفة تضامنية مع صمود الشعب الفلسطيني في عاصمة الجزائر (صور)
ح.م
جانب من الوقفة التضامنية

نظمت حركة مجتمع السلم يوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مقرها المركزي في العاصمة، مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني.

وعبّر المتدخلون في الوقفة، على غرار رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، عن استنكارهم لاستمرار وتزايد العدوان الصهيوني الهمجي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي هذا غداة ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين في القطاع، باستهدافه يوم الخميس مدرسة “دار الأرقم” التي تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأسفر هذا العدوان عن استشهاد 29 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنّا، فيما أصيب أكثر من 100 آخرون.

من جانب آخر، تحضّر جماعات صهيونية، لإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، خلال ما يُسمّى “عيد الفصح” العبري.

وهو ما اعتبرته المقاومة الفلسطينية “تصعيدا خطيرا، واستمرارا في استهداف وتهويد المقدسات الإسلامية”

حيث دعت حركة “حماس” في بيان “جماهير الأمة العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكلّ السبل الممكنة”.

مقالات ذات صلة
سايحي يتباحث التعاون الصحي مع نائب رئيس الجامعة العربية

سايحي يتباحث التعاون الصحي مع نائب رئيس الجامعة العربية

جزائريون ضحايا الأطباق الدسمة والحلويات في العيد

جزائريون ضحايا الأطباق الدسمة والحلويات في العيد

هذه شروط وكيفيات إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد

هذه شروط وكيفيات إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد

صلاحيات أوسع لشرطة المياه.. وعمليات رقابية لمواجهة “اللصوص” قريبا

صلاحيات أوسع لشرطة المياه.. وعمليات رقابية لمواجهة “اللصوص” قريبا

وزارة التربية تفرج عن رزنامة اللقاءات حول المقترحات الخاصة بقانون النظام التعويضي

وزارة التربية تفرج عن رزنامة اللقاءات حول المقترحات الخاصة بقانون النظام التعويضي

مجلس حقوق الانسان الأممي يعتمد بالإجماع مشروع قرار الجزائر حول الألغام

مجلس حقوق الانسان الأممي يعتمد بالإجماع مشروع قرار الجزائر حول الألغام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد