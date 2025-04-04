وقفة تضامنية مع صمود الشعب الفلسطيني في عاصمة الجزائر (صور)

جانب من الوقفة التضامنية

نظمت حركة مجتمع السلم يوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مقرها المركزي في العاصمة، مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني.

وعبّر المتدخلون في الوقفة، على غرار رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، عن استنكارهم لاستمرار وتزايد العدوان الصهيوني الهمجي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي هذا غداة ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين في القطاع، باستهدافه يوم الخميس مدرسة “دار الأرقم” التي تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأسفر هذا العدوان عن استشهاد 29 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنّا، فيما أصيب أكثر من 100 آخرون.

من جانب آخر، تحضّر جماعات صهيونية، لإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، خلال ما يُسمّى “عيد الفصح” العبري.

وهو ما اعتبرته المقاومة الفلسطينية “تصعيدا خطيرا، واستمرارا في استهداف وتهويد المقدسات الإسلامية”

حيث دعت حركة “حماس” في بيان “جماهير الأمة العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكلّ السبل الممكنة”.