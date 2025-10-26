وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة

دفاعًا عن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ودعما لحق الضحايا

قامت منظمة محامي الجزائر، الأحد، بتنظيم وقفة تضامنية أمام مجلس قضاء الجزائر للدفاع عن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولدعم حق ضحايا الإبادة الجماعية من المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.

وتأتي هذه الوقفة استجابة وتضامنا مع دعوة “مبادرة لاهاي للقانون والعدالة”، لجميع الحقوقيين والمحامين حول العالم للمشاركة في تحرك عالمي من أجل العدالة الدولية ودعما لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ونصرة حقوق ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها المحتل الصهيوني في قطاع غزة.

وبهذه المناسبة، أبرز المحامي الفلسطيني، وسيم الشنطي، الذي قدم من بلاده للمشاركة خصيصا في التظاهرة، أن هذه الوقفة تأتي “دعما للمحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها من قبل داعمي الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة”.

كما تعد الوقفة، يضيف المتحدث، “تأكيدا على أهمية محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة لما ارتكبوه في القطاع على مدار العامين الماضيين من إبادة جماعية وتهجير”.

وأعرب في السياق عن شكره للجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، على “جهودها المتواصلة والمستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في شتى المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ونقلها لمعاناة وصوت الشعب الفلسطيني”، مبرزا في ذات الوقت دور منظمة محاميي الجزائر في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة من خلال البلاغات التي قامت بتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، أكد أمين منظمة محاميي الجزائر، علا كمال، أن هذه الوقفة هي تعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعما للمحكمة الجنائية الدولية في محاسبتها لمجرمي الحرب الصهاينة، مبرزا أن “الجزائر كانت دائما سباقة في الدفاع عن القضية الفلسطينية”.

جدير بالذكر أن المحامين المشاركين في الوقفة سيقومون في وقت لاحق بالتوقيع على عريضة ستسلم للمحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بتسريع عملية التحقيق في الجرائم الصهيونية المرتكبة في غزة، ومطالبتها كذلك بالسماح بدخول محققي مكتب المدعي العام للمحكمة إلى قطاع غزة المدمر قبل ضياع الأدلة.