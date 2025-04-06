وقفة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعماً لغزة

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود للوقوف في وجه عربدة الاحتلال الصهيوني وإجرامه.

وعبر رئيس الجمعية، الدكتور عبد الحليم قابة، السبت، في كلمته أمام وقفة اسناد وتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة نظمتها الجمعية عن تضامن هيئته مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإجرام الصهيوني داعيا إلى المزيد من الجهود نصرة للقضية الفلسطينية العادلة.

كما ندد نائب رئيس الجمعية و رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية، الشيخ يحيى صاري, “بالعدوان الصهيوني الغادر الهمجي والانتقامي على الشعب الفلسطيني عامة وفي غزة الجريحة خاصة”.

كما دعا إلى “تفعيل كل الأدوات الضاغطة التي تضعف هذا الكيان المجرم دبلوماسيا و سياسيا و قانونيا في المحافل الدولية, وهو ما تقوم به الجزائر التي تؤدي واجباتها على مستوى المنابر الدولية في الدفاع عن فلسطين”.