“وقفنا الند للند أمام منتخب جزائري كبير”

مدرب منتخب الصومال رشيد لوستيكي:

“أشكر الجمهور الجزائري الذي حيا فريقنا. حاولنا استغلال نقاط ضعف المنتخب الجزائري، إلا أن ذلك كان صعبا. لقد كنت أدرك أن الفريق الجزائري سيمارس علينا ضغطا. لاعبونا قدموا مباراة جيدة وهو ما أدهش الطاقم الفني. غلقنا المنافذ مع محاولة اللعب على المرتدات السريعة. لقد كانت أمامنا بعض الفرص للتهديف، غير أننا ارتكبنا أخطاء دفاعية بسبب قلة الخبرة. لاعبونا أثبتوا أن الفريق الذي يوصف بالضعيف قادر على تحدي المنتخبات الكبيرة.

هدفنا تكوين فريق المستقبل لاسيما أن معدل عمر الفريق لا يتجاوز 21 سنة. أقحمنا عناصر محلية وأخرى محترفة وحظوظنا ما زالت قائمة، إلا أن ذلك لا يعني أننا سننهي المشوار في الصدارة. أمامنا تسع مباريات وهذا أمر تاريخي بالنسبة لمنتخب الصومال كونه لم يسبق وأن شارك في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال”.