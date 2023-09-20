وقف إطلاق النار بين أذربيجان والإنفصاليين الأرمن

الإجتياح خلف 32 قتيلا و200 مصابا

تم إعلان وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، في إقليم كاراباخ الذي اجتاحته أذريبيجان الأمس، وذلك بعد أن وافق الإنفصاليون الأرمن على وضع السلاح.

تم إعلان وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، في إقليم كاراباخ الذي اجتاحته أذريبيجان الأمس، وذلك بعد أن وافق الإنفصاليون الأرمن على وضع السلاح، حسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

حسب نفس المصدر، فالإنفصاليون الأرمن وافقوا على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مع السلطات الأذربيجانية 24 ساعة فقط بعد بداية العملية العسكرية الأذربيجانية.

هذا الإعلان، تقول مصادر إعلامية، هو انتصار للرئيس الأذربيجاني الذي يريد استعادة هذا الإقليم وضم أراضيه إلى أذربيجان، وهو الإقليم الذي تسكنه أغلبية من الأرمن وعرف عديد النزاعات بين أذربيجان وأرمينيا سنوات 1988، 1994 وآخرها في 2020.

وهو وضع دفع بعديد الأرمن بالتظاهر في عاصمة أرمينيا، يريفان، تنديدا بذلك القرار ومطالبين رئيس الحكومة الأرمينية بالإستقالة.

خلال الـ24 ساعة من الإجتياح، خلف 32 قتيلا وأكثر من 200 مصابا، من الموتى 7 مدنيين منهم طفلين، و35 مدنيا مصابا منهم 13 طفلا، تقول وكالة “إيتار تاس”.