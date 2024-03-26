وقف إطلاق النار في غزة.. السفير الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر

حيا سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، إصرار ومثابرة الجزائر على موقفها في مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة.

وفي تصريح لإذاعة القرآن الكريم، ركّز أبو عيطة على أنّ “الجزائر ظلّ لديها الإصرار والعزيمة والتصميم للعمل مع كل القوى.

وكان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع قد شدد لدى مباشرة الجزائر، وللمرة الرابعة في تاريخها، ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي للفترة 2024-2025 على أن الجزائر، خلال فترة ولايتها بالمجلس، ستكون صوت الشعوب المضطهدة والقابعة تحت وطأة الاستعمار لتمكينها من حقها في تقرير مصيرها، وستعمل على تعزيز التعددية للدفاع عن قواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الحل السلمي للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب ممثل الجزائر عن أسفه لتزايد التهديدات على السلم والأمن الدوليين، والتي بلغت ذروتها مع جرائم الحرب الشنيعة التي ترتكب، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأسِ أولويات بلادنا في مجلس الأمن وأن الجزائر ستعمل على وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كما ستطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والانخراط في مسار تسوية سلمية.

وشدد على أنه ” قد حان الوقت لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.