أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر، المنعقد مساء اليوم الخميس، وافق بالإجماع على وقف لإطلاق النار، بعد 11 يوما من التصعيد واستهداف قطاع غزة بغارات خلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وقالت حماس إنها ملتزمة به ما التزمت إسرائيل.

وذكرت القناة-12 الإسرائيلية أن وقف النار يسري بدءا من الساعة الثانية فجر الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين. كما نقل موقع “أكسيوس” AXIOS عن مسؤول إسرائيلي أن مبدأ وقف إطلاق النار هو الهدوء مقابل الهدوء.

وأفاد بيان الحكومة الإسرائيلية أن سريان وقف إطلاق النار سيبدأ في ساعة يتم الاتفاق عليها لاحقا، موضحا أن تل أبيب قبلت وقف إطلاق نار متبادل وبدون شروط بناء على اقتراح مصري.

وذكرت القاهرة في بيان رسمي أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار تم برعاية مصرية، وأنه متبادل ومتزامن وسيبدأ الساعة الثانية فجر الجمعة.

وأضاف البيان أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

من جهتها، قالت حركة حماس إن “الأشقاء في مصر أبلغونا بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن”، وأنه سيبدأ الساعة الثانية من فجر الجمعة.

وأكدت حماس أن “المقاومة الفلسطينية ستلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال”.

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مصر أبلغتنا بقبول الاحتلال المقترح المصري بوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن الساعة الثانية فجر الجمعة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن “الواقع على الأرض سيحدد مصير العملية العسكرية في غزة”.