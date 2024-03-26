وقف إطلاق النار في غزة ثمرة لجهود الدبلوماسية الجزائرية

تحدث عن توافق كبير مع السلطة تجاه القضية... رئيس حمس:

أشاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، سهرة الإثنين، ببرج منايل (شرق بومرداس) بجهود الدبلوماسية الجزائرية في المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الحركة، لدى إشرافه على الإفطار السنوي للحركة تحت شعار “نفحات رمضان… لنصرة الأقصى والطوفان”، بأن هذا القرار جاء نتيجة جهود الدبلوماسية الجزائرية الدؤوبة في الأمم المتحدة.

وتم الإعلان والمصادقة على هذا القرار الأممي كذلك، استنادا إلى نفس المتحدث، نتيجة للمبادرات الكثيفة للدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن ومختلف الهيئات والفضاءات الدولية المتاحة في المجال.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحركة، مجلس الأمن للضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقه في إقامة دولته المستقلة وحقه في العودة.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث على أهمية التوافق الكبير ودون استثناء، بين الشعب والسلطة، الحاصل في الجزائر حول أهمية وضرورة مساندة القضية الفلسطينية بكل أشكال الدعم إلى غاية تحقيق مطلب الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويرى بأن الدعم اللامشروط للقضية الفلسطينية في الجزائر هو جزء من واجبنا تجاه الوطن، وهو (الدعم) مستلهم من الدروس المستوحاة من الثورة الجزائرية و التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الجزائري لنيل حريته.

وفي سياق آخر، أكد رئيس حمس بأن قوة الوطن تكمن في ضرورة معرفة واجباتنا تجاهه وتطويره والحفاظ على استقراره من كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوافق في قضايا الوطن الكبرى من أجل تجنيبه كل الاستهدافات الخارجية.

وأكد بأن الجزائر مقبلة على استحقاقات انتخابية مهمة وتمر بمرحلة حاسمة قبيل الاستحقاق الرئاسي القادم الذي سيساهم في تثبيت وتكريس التحول الديمقراطي الإيجابي للبلاد، داعيا إلى التنافس الشريف بين المترشحين من خلال طرح البرامج الانتخابية على الشعب من أجل مناقشتها واتخاذ الموقف المناسب تجاهها.