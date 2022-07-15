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الجزائر
لن تكون في الخارطة الجديدة للقطاع

وقف إنجاز المؤسسات العمومية للصحة الجوارية

ع.س
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وقف إنجاز المؤسسات العمومية للصحة الجوارية

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، بتأجيل تنفيذ المشاريع المسجلة والمتعلقة بإنجاز “مقرات المؤسسات العمومية للصحة الجوارية” على اعتبار أنها لن تكون في الخارطة الصحية الجديدة التي تعدها السلطات العمومية.

وقال وزير القطاع، في مراسلة بعث بها إلى ولاة الجمهورية في 20 جوان الماضي، عنوانها “المشاريع المتعلقة بإنجاز مقررات المؤسسات العمومية للصحة الجوارية”، وهو يشرح أسباب اللجوء لإلغاء هذا النوع من المشاريع “أدى ظهور الترسانة التشريعية الجديدة لاسيما مع إصدار قانون رقم 18/11 المؤرخ في جويلية 2018، المتعلق بالصحة، إلى تغييرات في الإطار التنظيمي للمنظومة الصحية الوطنية”، وتابع “القانون المتعلق بالصحة كرس التخطيط الصحي كآلية لتطوير قطاع الصحة، وذلك من خلال الخارطة الصحية، ومخطط التنظيم الصحي اللذين يرتكز عليها تخطيط وتنظيم الرعاية الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار المقاطعة الصحية كأساس للمنظومة الصحية الوطنية”.

وشددت المراسلة “يترتب على هذه التشكيلة الجديدة، أن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية لن يعود لها وجود في المشهد الصحي مما ينجم عنه ضرورة تأجيل أي مبادرة لتنفيذ المشاريع المسجلة لفائدة ولاياتكم-الخطاب للولاة- والمتعلقة بإنجاز مقرات لتلك المؤسسات إلى حين إعداد الخاطرة الصحية التي ستحدد التوجهات الجديدة الواجب أخذها بعين الاعتبار في إطار إعادة التقسيم الصحي على مستوى التراب الوطني”.

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