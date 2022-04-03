وقف بث مسلسل مصري رمضاني بسبب مشاهد غير أخلاقية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ، السبت، وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لاحتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

وقال المجلس في بيان له، إن منتجي المسلسل لم يحصلوا على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وقرروا إذاعته بالتحايل، فضلاً عن احتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

كما أكد أنه طالب جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص.

فيما كشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى بالفعل، غير أن إحدى الفضائيات تحايلت وعرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات منافية وخادشة للحياء والآداب العامة.

بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إيقاف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي، أصدرت أسرة العمل بياناً أكدت فيه احترامها مبادئ المجتمع.

وأوضحوا في بيان لهم “احترامهم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع”.

واعتبرت أسرة المسلسل أن الرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، وهو ما جعلهم يطالبون بالتريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات العكس.