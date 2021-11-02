-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول الحالة الجوية تنبه من رياح قوية عبر هذه الـولايات
الجزائر

وقف ضخ الغاز الجزائري نحو المغرب.. اسبانيا تصدر أول تعليق

الشروق أونلاين
  • 59966
  • 6
وقف ضخ الغاز الجزائري نحو المغرب.. اسبانيا تصدر أول تعليق
أرشيف
رئيس الحكومة الاسبانية رفقة وزيرة البيئة والطاقة

قالت وزيرة البيئة والطاقة تيريزا ريبيرا، الثلاثاء إن إسبانيا راكمت احتياطيات من الغاز الطبيعي تعادل 43 يوما من الاستهلاك، بعد يوم واحد من توقيف الجزائر للإمداد عبر خط أنبوب الغاز المار بالمملكة المغربية.

وقالت ريبيرا في مقابلة مع محطة “تي في إي” الإسبانية، إن السلطات الجزائرية التزمت بتقديم مزيد من الغاز لإسبانيا إذا احتاجته.

وأشارت ريبيرا، إلى أن خط أنابيب ميدغاز بين الجزائر واسبانيا، يستعد لضخ كميات إضافية من الغاز، وهو ما سيغطي عمليا توقعات الاستهلاك لإسبانيا لهذا العام.

وأوضحت أن هناك جزء  من كميات الغاز الموجهة للاستهلاك في عام 2022 ستصل عن طريق السفن”.

وأكدت الوزيرة، أنه لا يوجد سيناريو يدفع المرء إلى التفكير في انقطاع التيار الكهربائي.

بلاني للشروق: هذه هي الأسباب الحقيقية لوقف ضخ الغاز نحو المغرب

والاثنين، قال المبعوث الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية، عمار بلاني إن الأسباب الحقيقية لوقف أنبوب ضخ الغاز نحو المغرب هي أن الجزائر اعتبرته مشروعا للتكامل المغاربي فيما اتخذه النظام المغربي وسيلة للابتزاز.

وأضاف بلاني في تصريح للشروق “هذا الانبوب الغازي كان رهانا على المستقبل وعربون التزامنا الحقيقي تجاه تطلعات الشعوب المغاربية، وكان تعبيرا ملموسا وواقعيا حول قناعتنا العميقة حول أهمية الاندماج الاقليمي والقيمة المضافة التي تمثلها هذه البنى التحتية المنجزة للتكامل المغاربي”.

وأوضح بلاني قائلا “للأسف فالمغرب لم يكن في مستوى الطموح التاريخي والاستراتيجي الذي يمثله هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب العربي الكبير، حيث قام بجعله رهينة ثم ربطه بقضية الصحراء الغربية التي يحتل بطريقة غير شرعية أراضيها.

وقال بلاني “وبالنسبة للاعلام الناطق باسم مخابرات الجارة الغربية بدل التأسف على فقدان هذا المكسب الكبير الذي غرفت منه المملكة لمدة 25 عامًا مع مواصلة التآمر ضد وحدة وسلامة بلدنا، يجب أن يفهم، وإلى الأبد، أن الجزائر الجديدة لن تنخدع بعد الآن وأنها سترد بالضربة مقابل الضربة”.

وأضاف بلاني “وفي النهاية فالأعمال العدائية سيكون لها ثمن، بغض النظر عن تصرفات أصحاب مهمة التلاعب والأخبار الكاذبة”.

رئيس الجمهورية يأمر سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر  يوم الأحد 31 أكتوبر الماضي، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب وعدم تجديده.

بيان رئاسة الجمهورية :

تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل.

وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد.

مقالات ذات صلة
الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بالطارف

الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بالطارف

“كلونديستان” يختطف رعية إفريقيا ويطالب بـ300 مليون فدية!

“كلونديستان” يختطف رعية إفريقيا ويطالب بـ300 مليون فدية!

الحكومة تفتح ملفات 4 قطاعات..وفك الاختناق عن العاصمة ضمن الأولويات!

الحكومة تفتح ملفات 4 قطاعات..وفك الاختناق عن العاصمة ضمن الأولويات!

“بتروفاك” تمنح الجزائر عتادا طبيا لمساعدتها في مكافحة كوفيد 19

“بتروفاك” تمنح الجزائر عتادا طبيا لمساعدتها في مكافحة كوفيد 19

أغنية تراثية تحاكي جهاد وكفاح الجزائريين وتضحياتهم ضد الاستعمار

أغنية تراثية تحاكي جهاد وكفاح الجزائريين وتضحياتهم ضد الاستعمار

هذا ما قاله وزيرا خارجية تونس وليبيا بعد استقبالهما من قبل الرئيس تبون

هذا ما قاله وزيرا خارجية تونس وليبيا بعد استقبالهما من قبل الرئيس تبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • Made in MA

    Et après ????

    -218
  • فيطانوتشي

    المهم هل سيستفيد الزوالي أكثر مما كان يستفيد قبل وقف إمداد الجارة بالغاز ؟

    -176
  • مخمد أشيشي

    شعار العياشة الآن هو الله الوطن الحطب ههههههههه ههههههههه 🤣🤭 للأسف الشديد المغرب سقط في المحضور وكان يظن أن الجزاءر ناءمة على أذنيها.. يعني جلب الموساد إلى حدود الجزاءر يظن أن الجزاءر لن يكون لها رد فعل... في إعتقادي أن المغرب أخذ صعقة بألف فولط وهو الآن تاءه لا يعرف ما يفعله... لم يكن يدري بأن رد الجزاءر سيكون بهذه القوة.. حتى أن وزير خارجيتهم أنقص من قيمته وإستأحر طاءرة وسافر متخفي وكأنه حراق ؛!!! ومازال للجزاءر اوراق قوية جدآ ستجعل المخزن يندم على اليوم الذي طبع مع الصهاينة وحتى إن بوريكة وهلال لن يقبل في منصبيهما..

    12
  • rahimi

    هكذا أحسن حتى لا يمن علينا أحد بغازه ، المغرب حر في قرارته و الغاز متوفر في السوق وهناك خطة إستباقية للإإعتماد على الطاقات البديلة و موردين أخرين من الشرق الاوسط و ليبيا و أمريكا و نيجيريا . كل واحد إديها في دارو

    -35
  • جمال

    الله اكبر الله اكبر الله ... انها جزائر الشهداء والابطال تنتصر على أعدائها في الداخل و في الخارج ...يحيا رئيسنا تبون وجيشنا الابي.

    62
  • محمد رضا

    نأمل أن يرد المخزن بالمثل ويوقف تدفق الحشيش. إن ساء الله

    160

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد