وقوع حادث في مصفاة أرزيو.. سوناطراك توضح وتطمئن

أعلنت شركة سوناطراك في بيان لها اليوم الحميس، 9 جويلية، عن وقوع حادث على مستوى مصفاة أرزيو، الواقعة بالمنطقة الصناعية بأرزيو، ولاية وهران، وتحديدًا على مستوى وحدة التعبئة الوحدوية للزيوت النهائية سعة 5 لترات 3900، وهذا على الساعة الثانية وثلاثين دقيقة (02:30) صباحًا.

وأكدت سوناطراك أنه “تمت السيطرة الكاملة على الوضع على الساعة الرابعة وأربعين دقيقة (04:40) صباحًا، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وذلك بفضل تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة، وتسخير الوسائل التابعة لمركز القيادة التكتيكية بأرزيو، وبمساعدة مصالح الحماية المدنية.”

وأفادت الشركة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من طرفها من أجل تحديد أسباب هذا الحادث.

وطمأنت سوناطراك “شركاءها وزبائنها بأن إنتاج الوقود وزيوت التشحيم لم يتأثر بهذا الحادث، وأن تموين السوق الوطنية انطلاقًا من مصفاة أرزيو يسير بشكل عادي، دون تسجيل أي اضطراب.”