“وقّعت لموسم واحد قابل للتجديد وهدفنا الفوز على ميموزا”

المدرب البرازيلي الجديد لشباب بلوزداد "ماركوس باكيتا" حصريا لـ الشروق:

“المنتخب الجزائري قوي جدا وأتمنى أن يتأهل لكأس العالم”

كشف المدرب البرازيلي الجديد لـ شباب بلوزداد “ماركوس باكيتا” أنه سيحل بالجزائر قريبا للإشراف على العارضة الفنية للنادي، مؤكدا في حوار حصري للشروق نيوز مع الزميل المتألق إبراهيم حنيفي عن فحوى الاتصالات بينه وبين المدير الرياضي حسين ياحي، كما تطرق التقني البرازيلي للحديث عن الشباب الذي وصفه بالفريق الكبير، مضيفا “أن المنتخب الوطني الجزائري قوي للغاية، متمنيا في ذات الوقت تأهله إلى مونديال قطر 2022”.

المدرب البرازيلي الجديد تحدث عن الاتصالات بينه وبين مسيري الشباب قائلا: “اتصل بي السيد كلايتون، كان لاعبا سابقا في تونس، هو من عرض علي فكرة تدريب شباب بلوزداد، وتحدث حينها عن عرض جدي للغاية، وبعدها أرسل لي العرض الرسمي من النادي الجزائري، من أجل توقيع العقد”، مضيفا “أنا سعيد للغاية، لأن الأمر يتعلق بفريق كبير في الجزائر، فاز بالبطولة وتأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، سأقدم كل ما لدي لهذا النادي، في المنافسات المحلية والقارية.

وعن سؤال حول معرفته للكرة الجزائرية قال ماركوس باكيتا:

“أعرف جيدا أن البطولة الجزائرية مهمة للغاية، والتنافس بين الأندية كبير جدا، شباب بلوزداد يلعب رابطة أبطال إفريقيا وتأهل للدور الثاني، أعرف أيضا أن المنتخب الجزائري قوي جدا، وأتمنى أن يتمكن من التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، بالنسبة لشباب بلوزداد، أعرف أنه يملك عديد اللاعبين المميزين في التشكيلة، ولدينا مباراة وموعد مهم جدا في 15 أكتوبر القادم أمام الفريق الإيفواري أسيك ميموزا في رابطة أبطال إفريقيا، أتمنى العمل بقوة والاتحاد فيما بيننا من أجل بلوغ اللقاء بأفضل استعداد ممكن.

وعن العقد الذي يربطه بالفريق البلوزدادي أكد أنه لموسم واحد قابل للتجديد: “وقعت لموسم واحد مع شباب بلوزداد، وموسم آخر قابل للتجديد، الأمر جيد بالنسبة لي، ويناسبني خاصة وأن الوقت سيكون كافيا لي من أجل القيام بعملي، وتطبيق طريقتي في العمل، سيكون الأمر جيدا للغاية، أتمنى أن أتأقلم جيدا في الجزائر، لدي عديد التجارب في البلدان العربية، وخاصة تجربتي مع المنتخب الليبي، أعتقد أنها ستكون فرصة مميزة لي من أجل إثبات جدارتي، في فريق كبير كشباب بلوزداد”.

وعن موعد وصوله الى الجزائر وبداية عمله مع التشكيلية البلوزدادية قال التقني البرازيلي: “أتمنى أن أقضي أوقات مميزة في الجزائر، مستعد للقدوم والتنقل، متشوّق جدا للقاء الأنصار واللاعبين، أطلب منهم الوقوف معنا وخاصة في المباراة القادمة أمام أسيك ميموزا ضمن رابطة أبطال إفريقيا، حاليا أنا في انتظار التأشيرة من أجل التنقل إلى الجزائر في أسرع وقت ممكن، أنا على أتم الاستعداد من أجل مباشرة العمل مع المجموعة، وأتمنى أن أقدم كل ما لدي وأمنح خبرتي للتشكيلة.