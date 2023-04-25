“وكأنه من غير زماننا”.. ما قصة الشيخ خاطف الأنظار في الحرم النبوي؟
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، بفيديو لشيخ باكستاني خطف الأنظار خلال تواجده في المدينة المنورة.
يظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع، شيخ طاعن في السن يتجول حافي القدمين في باحات الحرم النبوي، وهو ينظر يمنة ويسرة وكأنه يريد أن ينقش في ذاكرته كل معالم المكان المقدس.
#سراج_خان
في المسجد النبوي الشريف#اللهم_تقبل_منه_ولا_ترده_خائبا🕌💗 pic.twitter.com/dwRycjGebd
— ؏ـبد اڶمحڛن ڛۑْد (@hVtceMf983yGqkP) April 20, 2023
عاشقوں میں محبوب کی محبت کے آثار نظر آ ہی جاتے ہیں
109 سالہ سراج خان جوکہ لکی مروت پاکستان کے رہائشی ہیں
ماشاءاللہ مدینہ میں رسولُ اللّٰهﷺ
کے عشق کا مظہر🌹#عطاری_پرموشن pic.twitter.com/L68ORfjOYh
— سید طاہر محمود گیلانی (@S_Y_ED) April 21, 2023
وقال نشطاء إن هذا المعتمر لا يمت لزماننا بصلة وكأنه من زمن غابر أو زمن الصحابة لما ظهر عليه من سمات الوقار والمحبة والطيبة والتواضع، بينما ذهب البعض بإعجابهم حد تشبيهه بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق!
الشيخ سراج علي خان، من بلاد باكستان، الرجل الذي كثر تداول مقطعه. pic.twitter.com/GJOE4lSu0e
— مـوسـى |📕 (@JUc8f) April 20, 2023
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الشيخ الباكستاني آسر القلوب في الحرم النبوي، يدعى سراج خان، ويبلغ من العمر 129 عاما، وكان يمشي متأملا مندهشا من التوسعة التي طالت الحرم النبوي الذي لم يزره منذ 50 عاما.
#سراج_خان ..
رجل باكستانى عجوز
ظهر فى الحرم المكي ينظر على التطور الذى حدث بعد خمسين سنه من اخر زياره له وأصبح حديث السوشيال ميديا لشكله البسيط الطيب ..
البعض اعتبره مسافر عبر الزمن ..
والبعض شبهوه بوصف ابى بكر الصديق ..
والبعض شبهوه بالملاك 🙄 pic.twitter.com/fJs4hXu2ox
— Dr. Ahmed Shedid (@ahmedshedid1) April 20, 2023
وأضافت أنه باع كل ما يملك كي يعتمر، وأن سبب تشبيهه بأبي بكر الصديق يعود لصفاته الجسمانية المشابهة لما قيل في وصف الصحابي الجليل الذي كان شديد النحافة وغائر العينين.
@Mohammed Almslatey (✪‿✪):هذا الشيخ اسمه سراج خان لقد باع كل مايملك من اجل ان يعتمر وقد كافئه الله سبحانه وتعالى بمحبت الناس له وهو الان يتمنى ان.
يذهب الى الحج ❤٠٥٠٣٥٣٤٨٣٦ pic.twitter.com/gLsHA7hSaY
— ابؤ خلؤد (@abwkhlw66572271) April 22, 2023
وشارك البعض مقطع فيديو آخر للشيخ الوقور وهو يقول: “يأيها الناس اتقوا الله العظيم وأحبوا أنفسكم وأهليكم فإن الدنيا فانية”، قائلين وكأنه رسول جاء ليبلغ رسالة ربه ويختفي.
يا ايو الناس المغفلين
الذي تنظرون المخلص او الشبح
هذا
هو سراج خان من باكستان
يبلغ من العمر 129 عام
كفا خرف
كفا جهل
الله واحد ليس غيره واحد pic.twitter.com/Kovm8r23ti
— ✌️ابن الفيلق السابع قيادة قوات ذي قار ✌️ب11 ح س (@yryr88055930) April 21, 2023
واستهجن نشطاء الاهتمام المبالغ فيه بالشيخ المسن، وقالوا بأنه رجل عادي ولا داعي لتشبيهه بالصحابة والقول بأنه مرسل من السماء.
كمية المبالغة في تصديق بعض الخرافات عن الشيخ الباكستاني المسن سراج خان الذي انتشرت له مقاطع وصور، فيها من شبهه بأبي بكر الصديق، وفيها من حلل رقم الباب الذي كان خلفه، وغيرها من الخرافات، مبالغة مخيفة.
أعتقد أن أسهل مهمة في الحياة ستكون مهمة المسيح الدجال.
الله المستعان.
— خالد الحكمي | Khalid AlHakami (@KhalidAlHakami) April 20, 2023