“وكأنه من غير زماننا”.. ما قصة الشيخ خاطف الأنظار في الحرم النبوي؟

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، بفيديو لشيخ باكستاني خطف الأنظار خلال تواجده في المدينة المنورة.

يظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع، شيخ طاعن في السن يتجول حافي القدمين في باحات الحرم النبوي، وهو ينظر يمنة ويسرة وكأنه يريد أن ينقش في ذاكرته كل معالم المكان المقدس.

وقال نشطاء إن هذا المعتمر لا يمت لزماننا بصلة وكأنه من زمن غابر أو زمن الصحابة لما ظهر عليه من سمات الوقار والمحبة والطيبة والتواضع، بينما ذهب البعض بإعجابهم حد تشبيهه بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق!

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الشيخ الباكستاني آسر القلوب في الحرم النبوي، يدعى سراج خان، ويبلغ من العمر 129 عاما، وكان يمشي متأملا مندهشا من التوسعة التي طالت الحرم النبوي الذي لم يزره منذ 50 عاما.

وأضافت أنه باع كل ما يملك كي يعتمر، وأن سبب تشبيهه بأبي بكر الصديق يعود لصفاته الجسمانية المشابهة لما قيل في وصف الصحابي الجليل الذي كان شديد النحافة وغائر العينين.

وشارك البعض مقطع فيديو آخر للشيخ الوقور وهو يقول: “يأيها الناس اتقوا الله العظيم وأحبوا أنفسكم وأهليكم فإن الدنيا فانية”، قائلين وكأنه رسول جاء ليبلغ رسالة ربه ويختفي.

واستهجن نشطاء الاهتمام المبالغ فيه بالشيخ المسن، وقالوا بأنه رجل عادي ولا داعي لتشبيهه بالصحابة والقول بأنه مرسل من السماء.