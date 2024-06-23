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رياضة
المجر تتمرّد في اللّحظات الأخيرة وتنتظر الأمل

.. وكادت سويسرا تُنوّم “الغول” الألماني مغناطيسيا

علي بهلولي
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.. وكادت سويسرا تُنوّم “الغول” الألماني مغناطيسيا
ح.م
لقطة من مباراة ألمانيا (بِاللّباس الأبيض) وسويسرا.

انتهى دور المجموعات للفوج الأوّل الخاص بِبطولة أمم أوروبا نسخة ألمانيا 2024، بِتنظيم الجولة الثالثة والأخيرة سهرة الأحد.

وكادت سويسرا تخدش كبرياء “الغول” الألماني، حيث كانت متفوّقة بِهدف سجّلته في الدقيقة الـ 28، قبل أن يُعادل الجيرمان الكفّة بِهدف لِمثله في الوقت بدل الضّائع (د90+2).

ويملك الألمان الرّقم القياسي في عدد التتويجات بِثلاث كؤوس في بطولة أمم أوروبا، رفقة إسبانيا.

وفي الطرف المُقابل، كان النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد أوصل سويسرا إلى ثمن نهائي “أورو” 2016، وربع نهائي النّسخة الموالية عام 2021، في أفضل حصيلة لِهذا الفريق. وقد خلفه التقني السويسري ذو الأصول التركية مراد ياكين في أوت 2021، ومازال يُمارس مهامه حتّى الآن.

وفي لقاء آخر، فاز منتخب المجر على اسكتلندا بِهدف وقّعه في الأنفاس الأخيرة (د90+10).

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الأوّل بِصفة نهائية كالتّالي:

1- ألمانيا

2- سويسرا

3- المجر

4- اسكتلندا

ووفقا للوائح بطولة أمم أوروبا 2024، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (ستّ مجموعات) للدور ثمن النّهائي، فضلا عن 4 منتخبات تنال أحسن رتبة ثالثة.

وعليه التحقت سويسرا بِمنتخبات ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، في محطّة ثمن النهائي. بينما تنتظر المجر اختتام دور المجموعات مساء الأربعاء المقبل، على أمل افتكاك تذكرة أحسن رتبة ثالثة. بينما ودّعت اسكتلندا السّباق أسوة بِالبولونيين.

وتُقام فعّاليات الدور ثمن النّهائي انطلاقا من السبت المقبل.

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