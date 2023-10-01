وكالات : العمال الكردستاني يتبنى الهجوم على مقر الداخلية التركي

موقع الهجوم الذي وقع صبيحة اليوم الأحد، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية التركي.

تبنى تنظيم “حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم، الأحد 1 أكتوبر، أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

فحسب بيان ما يسمى “حزب العمال الكردستاني” والذي نقلته وكالة “إيه إن إف” القريبة من التنظيم، قال إن “عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين”.

وقد وقع الهجوم، حسب ما كشف عنه وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في”إكس” : “في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية”.

وأضاف: “قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر”. كما أشار، علي يرلي كايا، إلى أن “ضابطي شرطة أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار”.