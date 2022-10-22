وكالات سياحية روسية في زيارة استكشافية لصحراء الجزائر

ترعى وزارة السياحة والصناعة التقليدية، رحلة استكشافية يقوم بها وفد من ممثلي عدّة وكالات سياحية في روسيا، إلى الطاسيلي والهقار في صحراء الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه المبادرة، التي تستمرّ إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، لترقية وجهة الجزائر السياحية.

“وستسمح هذه الرحلة، بالاطلاع عن قرب على المنتوج السياحي الجزائري. بهدف برمجته في جدول مبيعات وكالات السفر الروسية. بعد إبرام عقود مع المتعاملين الجزائريين”، يوضح البيان.

دراسة: الجزائريون ينفقون 3.5 مليار دولار على السياحة سنويا

ينفق الجزائريون نحو 3.5 مليار دولار سنويا على عطلهم ورحلاتهم السياحية داخل وخارج الوطن، حسب ما كشف عنه مسؤول في القطاع يوم 15 جوان 2022.

وقال مساعد الرئيس المدير العام لمجمّع “فندقة، سياحة، حمامات معدنية” العمومي (Groupe HTT) طارق الصغير، إنّ قيمة ما أنفقه الجزائريون على عطلهم وتنقلاتهم داخل الوطن و خارجه، تقدّر بـ 3.5 مليار دولار سنويا. وهذا حسب دراسة أجراها المجمّع سنة 2019.

جاء ذلك في حديث الصغير لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى. حيث قدّم عدّة أرقام حول واقع النشاط السياحي في البلاد.

ومن بين هذه الأرقام، أنّ نحو 2.4 مليون زائر قدموا إلى الجزائر في السنة المذكورة. بينهم 1.3 مليون زائرا من تونس لأسباب تجارية.

بالمقابل، يغادر الجزائر سنويا نحو 5.73 مليون سائح. يتوجّه 2.8 مليون منهم إلى تونس، التي تساهم الجزائر بما نسبته 70 بالمائة من مداخيلها السياحية.

وشدّد المسؤول في حديثه على “ضرورة قلب المعادلة. بإيجاد سبل كفيلة لاستقطاب هذا العدد الهائل من السياح نحو الوجهة المحلية”.

وقد وضع المجمّع من أجل ذلك “استراتيجية للنهوض بالقطاع مع آفاق سنة 2030. ترتكز على عدّة محاور، على غرار إعادة تأهيل مؤسسات المجمّع عبر الوطن، و الرقمنة الكاملة، إلى جانب تكوين و تطوير مهارات المورد البشري”.