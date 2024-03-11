وكالات عالمية تسحب صورة للأميرة كيت.. هل تم التلاعب بها من قبل القصر الملكي؟

أزالت وكالات أنباء عالمية من خدماتها ما وصف بأول صورة رسمية للأميرة كيت ميدلتون بعد خضوعها لعملية جراحية، وذلك بعدما تبين أنها معدلة.

والصورة التي نشرها قصر كنسينغتون عبر شبكات التواصل الأحد تظهر أميرة ويلز مبتسمة وهي تجلس على كرسي في الحديقة وترتدي بنطال جينز وسترة داكنة، ويحيط بها أولادها الثلاثة: جورج وشارلوت ولويس الذين يظهرون وهم يضحكون. وذكر التعليق المرفق بالمنشور أن الصورة التقطها الأمير وليام.

وأوضح قصر كنسينغتون في بيان أن الصورة التقطت “في وندسور خلال هذا الأسبوع”، لتصبح أول صورة رسمية لكيت تنشرها العائلة الملكية منذ دخول الأميرة المستشفى في 16 يناير وإجرائها عملية جراحية في البطن، لم يعلن عن تفاصيلها.

لكن وكالات أنباء عالمية عديدة، بما فيها “فرانس برس” و”أسوشيتد برس” و”رويترز” و”غيتي”، أزالت من خدماتها هذه الصورة لاحقا في مساء الأحد بعدما تبين لها أن الصورة قد تم تعديلها بما يتعارض مع معايير هذه الوكالات.

وقالت وكالة “فرانس برس” في مذكرة إلى عملائها “لقد تبين أن الصورة التي نشرها قصر كنسينغتون اليوم لكيت وأطفالها تم تعديلها، وبالتالي تم سحبها من أنظمة وكالة فرانس برس”.

بدورها، قالت “أسوشيتد برس” إن الدراسة الدقيقة للصورة كشفت عن تناقضات تشير إلى أنه تم تعديلها، على سبيل المثال فيما يتعلق بمحاذاة اليد اليسرى للأميرة شارلوت مع كم سترتها”.

وأضافت الوكالة أنه “على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن الصورة مزيفة، إلا أنها سحبتها “لأنه يبدو أنه تم التلاعب بها بطريقة لا تفي بمعايير الصورة الخاصة بأسوشيتد برس”.

وكان قصر كنسينغتون ذكر أن الأميرة كيت لن تستأنف أنشطتها الرسمية قبل عيد الفصح، في حين لم تظهر علنا منذ تصريح القصر، ما أثار تكهنات وتساؤلات بشأن وضعها الصحي.

ولم تتسرب سوى صورة واحدة للأميرة في مطلع مارس، إلى وسائل الإعلام الأمريكية المتخصصة في شؤون المشاهير. وتظهر الصورة كيت حاجبة وجهها بنظارات داكنة، في مقعد الراكب في سيارة تقودها والدتها.

لكن تلك الصورة لم تنشرها الصحافة البريطانية التي تهتم كثيرا في العادة بأخبار كيت ووليام، وذلك بعد أن طلب قصر كنسينغتون احترام خصوصيتهما خلال فترة نقاهة الأميرة.

ويتعارض التكتم حول وضع كيت مع الأسلوب التواصلي المعتمد من قصر باكنغهام بشأن سرطان الملك تشارلز الثالث.

الأميرة كيت تظهر مبتسمة بوجه متعب

وبعد الشائعات التي رافقت اختفاءها منذ خضوعها لعملية جراحية على مستوى البطن في جانفي الماضي، ظهرت الأميرة كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني وليام، للعلن مبتسمة لكن بوجه متعب.

وبحسب ما أفادت صحف بريطانية فقد شوهدت أميرة ويلز يوم الإثنين 4 مارس رفقة والدتها داخل سيارة بالقرب من قلعة وندسور في المملكة المتحدة.

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وظهرت الأميرة في الصورة المتداولة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وهي تضع نظارة شمسية بملامح متعبة عكستها ابتسامتها الهادئة، حيث كانت والدتها تقود السيارة وهي تجلس في المقعد الآخر إلى جانبها.

وفي نهاية شهر فيفري قالت تقارير إخبارية إن كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام اختفت عن الأنظار منذ عيد الميلاد، وتحديدا بعد خضوعها لجراحة في البطن.

وازدادت التساؤلات بشأن سر اختفاء أميرة ويلز البالغة 42 عاما، بعد اعتذار الأمير ويليام، الثلاثاء، عن حضور مراسم تأبين “والده الروحي” ملك اليونان الراحل قسطنطين، في قلعة وندسور، “لأسباب شخصية غير محددة”.

ورفض القصر الإدلاء بأي تفاصيل أخرى، بحسب وكالة رويترز التي نقلت عن مصدر ملكي أن صحة الأميرة كيت “تتحسن”.

وأرجأ الأمير ويليام واجباته الرسمية للاعتناء بزوجته وأطفالهما الثلاثة بعد العملية الجراحية، قبل العودة لاستئناف مهامه في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن كثرة الأحاديث بشأن الوضع الصحي للأميرة دفعت مصدرا من داخل القصر الملكي لمحاولة وقف الشائعات، بالتصريح لمجلة “بيبول” الأميركية، إن صحة الأميرة كيت جيدة.

وأعلن مكتب ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، الثلاثاء، أن الأمير اعتذر عن حضور مراسم تأبين “والده الروحي” ملك اليونان الراحل قسطنطين في قلعة وندسور لأسباب شخصية غير محددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضعها الصحي الذي “لا يُعرف عنه سوى القليل، تسبب في الكثير من التخمينات والقلق ونظريات المؤامرة”.

وذكرت أن بيان قصر كنسينغتون عن عملية الأميرة كيت كان بمثابة “لغز للجمهور”، حيث قال إنها جراحة في البطن دون تحديد أكثر من ذلك، مضيفة أن هذه العبارة “قد تشير إلى الكثير من الأشياء”، إذ لم يقدم البيان تفاصيل بخلاف أن حالتها “ليست سرطانية”.

وبحسب بيان القصر، فإن الأميرة تتعافى في منزلها بعد خروجها من المستشفى، ومن غير المرجح أن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أيضا، أن نقص المعلومات حول الأميرة كيت تسبب في ظهور تكهنات حول وضعها الصحي. وتطرقت إلى مزاعم الصحفية الإسبانية “Concha Calleja”، التي قالت إن مصدرا داخل العائلة المالكة أكد لها أن الأميرة “عانت من مضاعفات خطيرة بعد الجراحة، مما تطلب اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياتها”.

وفي بيانه حول العملية الجراحية، أكد قصر كنسينغتون أنه “لن يكون هناك تحديثات بشأن الوضع الصحي للأميرة إلا حينما تكون هناك معلومات جديدة”.

كما تحرك القصر ورد على ادعاءات الصحفية الإسبانية، ووصفها بأنها “سخيفة ومحض هراء”.

من جانب آخر أشارت تقارير إلى أن كيت ميدلتون «تتعافى» بعد الإجراء الطبي الذي خضعت له في 16 جانفي الماضي. وبعد مرور شهر واحد فقط على إجراء الجراحة، أخذت إجازة في ساندرينغهام في نورفولك بإنجلترا، لتستمتع ببعض الهواء النقي.

وأشارت الخبيرة الملكية جيني بوند إلى أن الرحلة كانت بمثابة «تغيير مرحَّب به للغاية» بالنسبة لها منذ أن غادرت المستشفى في 29 يناير. وقالت: «أحد الأشياء الرائعة في نورفولك هو أنه يمكن الوصول إليها بسهولة من لندن».

وتابعت: «أعتقد أنه من المشجع للغاية أن تكون كيت بصحة جيدة بما يكفي للقيام بالرحلة إلى ساندرينغهام. وهذا يُظهر أنها تتعافى بشكل جيد».