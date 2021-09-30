قالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الرئيسين الأمريكين السابق والحالي ساهما في تأزيم الوضع في المغرب العربي ووصفت اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بالحماقة.

وقالت الوكالة في مقال تحليلي، الأربعاء، للصحفي الأمريكي بوب جوش جاء بعنوان” فوضى أخرى في شمال إفريقيا بعد مغادرة ترامب” إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر على مدار أربع سنوات، قرارات كانت لها تداعيات خطيرة، وخلفت معضلات أمام خلفه جو بايدن.

وأوضح كاتب المقال أن أحد هذه القرارات أوصل العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وهو القرار المتعلق بالاعتراف بحق المغرب المزعوم في الصحراء الغربية.

وأكد الكاتب أن استعادة المواقف السابقة بين الجزائر والمغرب، قد يتطلب من أمريكا العودة إلى سياستها السابقة القائمة على حياد مدروس فيما يتعلق بقضية مهمة تتعلق بالصحراء الغربية.

وأضاف الكاتب الصحفي أن ترامب، قام في ديسمبر الماضي، بآخر تصرف أحمق فيما يتعلق بسياسته الخارجية، وهو الاعتراف بحق المغرب في الصحراء المتنازع عليها والغنية بالموارد المعدنية، مقابل اعتراف الرباط بالكيان الصهيوني.

وقال الكاتب أن ترامب انقلب بذلك على موقف أمريكا التي طالما نأت بنفسها عمدا عن هذه المسألة على مدار عقود، ليضيف مأزقا آخر لقائمة المشكلات التي تركها لخليفته.

وأوضح الكاتب في مقاله أن بايدن فضل الهروب من المواجهة فلم تعتمد إدارته قرار ترامب، ولم تتراجع عنه.

وأضاف أنه كان على بادين إما الموافقة على التغيير في السياسة الذي أحدثه ترامب، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، عندما تركت أمريكا حل النزاع في يد الأمم المتحدة، حيث الإجماع منذ أمد بعيد على حق الصحراويين في تقرير المصير.

ويرى كاتب المقال أن إعادة الهدوء للمغرب العربي، تتطلب إلغاء القرار الأرعن الذي اتخذه ترامب، كما يجب على بايدن العودة إلى تأييد بلاده للتوصل لحل لمأزق الصحراء الغربية بقيادة الأمم المتحدة.

وأضاف أن تخوفات بايدن ليست في محلها خاصة وأن إمكانية انسحاب المغرب من اتفاقية أبراهام للتطبيع ضئيلة بعدما لمحت الفوائد المحتملة لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

وأكد بوبي جوش في ختام تحليله وأنه ربما يشكو بايدن من أنه قد ورث “مجموعة كاملة” من المشكلات، ولكن ترك هذه المشكلات دون حلول، يفاقمها، وهو ما حدث في شمال إفريقيا.

الرئيس الأمريكي ينشر خريطة للعالم تضم الصحراء الغربية

وكان الرئيس الأمريكي جون بايدن، قد نشر في 3 أوت الماضي خريطة للعالم تظهر حدود الجمهورية العربية الصحراوية بوضوح ضمن منشور عرض فيه توزيع بلاده للقاح على عدد من دول العالم.

وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة التي نشرت الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على تويتر الخريطة التي تبرز حدود الصحراء الغربية بتعليق جاء فيه أن بلاده منذ اليوم الأول، سارعت لمجابهة الفيروس على مستوى العالم.

وأضاف أن الولايات المتحدة شحنت أكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة مع المزيد في المستقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن نهاية العام الماضي، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تلاه إعلان التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني.