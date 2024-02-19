وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية تعد استراتيجية وطنية لمواجهة التهديدات السيبيرانية

أفاد المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، العميد عبد السلام بلغول، أن الوكالة تعد استراتيجية وطنية لمواجهة التهديدات السيبيرانية، خلال الملتقى الدولي حول “السيادة الرقمية للدولة: سياسات وتجارب مقارنة”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية، العميد عبد السلام بلغول قال في مداخلته أثناء الملتقى الذي نظمته كلية العلوم لسياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر 3، أن الوكالة “تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع مختلف هيئات الدولة المعنية، إلى جانب مرافقة هياكل الدولة في تأمين أنظمتها المعلوماتية وكذا الاستجابة للحوادث السيبرانية عن طريق التحقيق والمساعدة والتحسيس بصفة دورية”.

المدير العام للوكالة تناول كذلك في مداخلته إلى “تخزين المعلومات وتأمينها والغرض من استعمالها وعلاقة ذلك بالسيادة الرقمية، إلى جانب القرصنة وعلاقتها بالإجرام والتجسس والتخريب” في عالم “يشهد تحولا رقميا متسارعا”.

ولفت إلى أن الأرقام المتداولة في هذا الجانب “مخيفة ومرعبة” موضحا أن هذه الاخطار والتهديدات السيبيرانية “تدفع البلدان إلى تأمين أنظمتها المعلوماتية، خاصة الحيوية منها”، مشيرا إلى أن “السلطات العليا في الجزائر أولت أهمية خاصة للرقمنة التي تعد من بين التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وانخرطت فيها كل القطاعات”.

ليستعرض بهذا الخصوص “أهم قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وإيلاء أهمية قصوى للأمن السيبراني وكذا إنشاء مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني”.