وكالة أناد: إحصاء القروض المتعثرة لإعادة جدولتها قبل هذا التاريخ

أكد وزير اقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد بأن الانتهاء من عملية إحصاء للقروض المتعثرة لدى البنوك في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بغرض إعادة جدولتها سيكون قبل 15 جانفي المقبل.

وأوضح وليد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن الاحصاء يتم “حالة بحالة”، من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلي قطاعي اقتصاد المعرفة والمالية، بغرض تحويل المستحقات المتعثرة إلى الخزينة العمومية مقابل سندات تصدر لصالح البنوك.

وستتمكن عملية التحويل المستفيدين من القروض من إعادة جدولة القروض على فترة تصل إلى 15 سنة, وهو يمثل “فرصة ثانية” للمعنيين من أجل تسوية وضعيتهم وتجنب المتابعات القضائية.

وذكر وليد في هذا الصدد بالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, بحل هذا الملف وتجنيب المعنيين بمشكل القروض المتعثرة عقوبة السجن.

وفي نفس السياق, أكد الوزير أنه تم تجميد نشاط لجنة الانتقاء على مستوى الوكالة، “في انتظار المرور نحو الصيغة الجديدة لتمويل المشاريع”.

من جهة اخرى، ولدى رده على سؤال للنائب محمد هنوني (جبهة المستقبل) حول استراتجية الوزارة للنهوض بالمؤسسات المصغرة والناشئة, أوضح وليد أن الاطلاق الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول سيكون في شهر يناير القادم, ضمن المساعي الهادفة لخلق نظام بيئي يشجع هذا النمط من المقاولاتية.

ولفت بأن “هذه الخطوة التي تشجع على التوظيف الذاتي, ستمكن مئات الالاف من الشباب الانخراط والعمل على خلق مؤسساتهم, بعيدا عن العراقيل الادارية والبيروقراطية”.