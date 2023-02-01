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اقتصاد

وكالة “أناد” تحصي نحو 14 ألف مؤسسة مصغّرة “عاطلة”

الشروق أونلاين
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وكالة “أناد” تحصي نحو 14 ألف مؤسسة مصغّرة “عاطلة”
أرشيف
وكالة "أناد"

أحصت الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أناد)، ما مجموعه 13.976 مؤسسة مصغّرة غير ناشطة، ما بين مؤسسات متوقّفة عن النشاط، وأخرى “غائبة عن الميدان”.

وحسب بيان للوكالة يوم الأربعاء، فقد أسفر “تحليل للمعطيات حول نسب تواجد المؤسسات المصغّرة في الميدان”، عن تحديد عدد المؤسسات المصغّرة الناشطة بـ 8.464 مؤسسة.

بالمقابل، توصّلت فرق الوكالة، بعد زيارتها لأكثر من 22.687 مؤسسة، في الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى فيفري 2023، إلى وجود 12.528 مؤسسة غائبة عن الميدان.

كما تمّ تسجيل 1.448 مؤسسة مصغّرة متوقّفة عن النشاط. على الرغم من حصولها على التجهيزات، في إطار خدمات الوكالة.

وقالت “أناد” في ذات البيان، إنها تسعى من خلال هذه الإحصائيات إلى:

ضمان الشفافية التامّة في تعاملاتها. وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمؤسسات المصغّرة. بعيدا عن التعاملات المشبوهة من تضخيم للفواتير، وتحويل للأموال العمومية لغير وجهتها الأساسية الداعمة للإستثمار.

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