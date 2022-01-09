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اقتصاد

وكالة “أناد”: قبول ملفات تعويض 138 مؤسسة متعثرة

الشروق أونلاين
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وكالة “أناد”: قبول ملفات تعويض 138 مؤسسة متعثرة

 قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” (انساج سابقا) بقبول 138 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة.  

كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة في بيان لها، الأحد، أنه  تم دراسة 557 ملفا مقدما من طرف ممثلي البنوك في ولايات البليدة، بومرداس، عين تموشنت وورقلة، حيث تم قبول 138 ملفا للتعويض بما يفوق 26 مليار سنتيم.

وأَضاف البيان أنه تم تأجيل 398 ملفا، بسبب أن المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية 21 ملف نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة.

وبالتالي، وصل إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 33 جلسة إلى 17 ألف ملف.

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