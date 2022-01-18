قبول ملفات تعويض 84 مؤسسة أونساج متعثرة بولايات الجنوب

قبلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” (أونساج سابقا) 84 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة بما يفوق 15 مليار سنتيم بعدة ولايات جنوبية.

وكشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تمت دراسة 523 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك في ولايات أدرار، الجلفة، ورقلة، تندوف، حيث تم قبول 84 ملفا للتعويض بما يفوق 15 مليار سنتيم.

وأضاف البيان أنه تم تأجيل 438 ملف، بسبب أن المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وأوضح إنه تمت تسوية وضعية ملف واحد نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، بالتالي، وصل إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسة إلى 523 ملف.