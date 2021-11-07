وكالة أناد: قبول 134 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

قبلت الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أناد) 134 ملفا إضافيا يتعلق بتعويض ديون الشباب من ذوي المشاريع وذلك في إطار دعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة.

وجاء في بيان لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, الأحد, أن الوكالة قامت خلال جلسة العمل الـ 26 بدراسة 507 ملف لمؤسسات متعثرة (من أصل 13163 مؤسسة) مقدم من طرف ممثلي البنوك للولايات تبسة، سطيف، سوق اهراس و سعيدة حيث تم قبول 134 ملف للتعويض بما يفوق 21 مليار سنتيم.

وأضاف البيان فقد تم تأجيل 370 ملف كون المؤسسات لا تزال في حالة نشاط وذلك بهدف إعادة دراسة هذه الملفات وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها و منحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تم تسوية وضعية (03) ملفات نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة.

وذكر البيان أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تضم ممثلين عن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب من ذوي المشاريع برمجت جلسات كل أسبوع لدراسة ملفات المؤسسات المصغرة المتعثرة من أجل إعادة بعث نشاطها.