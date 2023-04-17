وكالة الأنباء الجزائرية: استرجاع كرامة المواطن.. حرب بدأت ولن تتوقف

رفع منحة التضامن لفائدة ما يقارب مليون مستفيد، ليس إلا تأكيدا من الرئيس تبون، بأن صون كرامة المواطن يعدّ برنامجا قائما، يعمل بلا هوادة على تجسيده.

جاء هذا في مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بعنوان:”استرجاع كرامة المواطن: حرب بدأت ولن تتوقف”.

وجاء في المقال:”يثبت رئيس الجمهورية أن قسم اليمين التي أداها بعد انتخابه، باسترجاع كرامة المواطن وحفظها، وما زاد على تأكيده أيضا في خطاب التنصيب، إنما هي حرب بدأت ولن تتوقف”.

“وما كان قرار الرئيس برفع منحة التضامن، والتي ستشمل قرابة مليون مستفيد، إلا تأكيدا أن صون كرامة المواطن يعد برنامجا لوحده، يعمل بلا هوادة على تجسيده”، يضيف محرّر المقال.

النصّ الكامل لمقال وكالة الأنباء الجزائرية: