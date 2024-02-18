وكالة الأنباء الجزائرية تنتقد منع الاحتفال بيوم الشهيد في باريس

انتقدت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، منع السلطات الفرنسية فعاليات لإحياء اليوم الوطني الجزائري للشهيد المصادف للـ18 من فيفري من كل عام.

وقالت الوكالة إن المنع الفرنسي كان متوقعا، بالنظر إلى “أن تجمُّعًا غير مسبوق للجزائريين في باريس، لإحياء اليوم الوطني للشهيد، لا يمكن إلا أن تمنعه السلطات الفرنسية”.

وتابعت الوكالة أن موقف هذه السلطات حيال مسألة الذاكرة (مع الجزائر) “لم يتطور قيد أنملة. حيث ما زالت ماضية في الخلط بين المعتدي والمعتدى عليه، و المستعمِر و المستعمَر”.

وتداول فنانون جزائريون، على غرار الشاب مامي، الشاب نصرو، فيانسو، وأمل وهبي، مقطع فيديو يدعون فيه أفراد الجالية، إلى إحياء يوم الشهيد في ساحة “La nation” بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في مقال وكالة الأنباء الجزائرية أن “هؤلاء الفنانين الذين ضربوا موعدا يوم الأحد، أثبتوا مرة أخرى تمسكهم بالوطن الأم، وبرهنوا أن الجزائر واحدة موحّدة”.

Les éminents artistes, acteurs, chanteurs, journalistes ainsi que d’autres personnalités publiques algériennes vous convient à les rejoindre pour la commémoration de la Journée du Chahid.

تحيا الجزائر 🇩🇿❤️#الجزائر pic.twitter.com/zdjnkfgFQJ — Hana Ghezzar Bouakkaz (@GhezzarHana) February 17, 2024

مقال وكالة الأنباء الجزائرية: