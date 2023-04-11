وكالة الأنباء الجزائرية: قضية الوزير السابق ضيافات دليل على نهاية فترة “اللا عقاب”

مثول الوزير السابق نسيم ضيافات أمام العدالة، لاتهامه في قضايا فساد، ما هو إلا دليل على نهاية حقبة اللا عقاب. لكنه لا يعني زعزعة ثقة الإطارات وخلق جو من الخوف، حسب ماجاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية.

واستهلّ المقال الذي يحمل العنوان “قضايا فساد مفترضة: وضع الأمور في نصابها”، بالقول إن “فضائح الفساد، والاختلاسات، وتهريب الأموال، وتواطؤ الأوليغارشية مع مسؤولين سامين في الدولة، قد ولّت نهائيا”.

وفيما أشار محرّر المقال إلى اتخاذ الرئيس تبون جملة من القرارات بغرض رفع التجريم عن أخطاء التسيير. فقد ذكرّ بأنه “لن تكون هناك في المقابل، أي ظروف مخفّفة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا الفساد”.

لكن “وليطمئن الجميع، ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية. ولا وجود لقائمة إطارات تحت الرقابة القضائية”. ومن ينقلون “هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب، لأن الواقع غير ذلك”.

“فمن بين عشرات آلاف الإطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان، بسبب تورطهم في قضايا فساد”، يضيف المقال.

المقال الكامل لوكالة الأنباء: