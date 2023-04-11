وكالة الأنباء الجزائرية: قضية الوزير السابق ضيافات دليل على نهاية فترة “اللا عقاب”
مثول الوزير السابق نسيم ضيافات أمام العدالة، لاتهامه في قضايا فساد، ما هو إلا دليل على نهاية حقبة اللا عقاب. لكنه لا يعني زعزعة ثقة الإطارات وخلق جو من الخوف، حسب ماجاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية.
واستهلّ المقال الذي يحمل العنوان “قضايا فساد مفترضة: وضع الأمور في نصابها”، بالقول إن “فضائح الفساد، والاختلاسات، وتهريب الأموال، وتواطؤ الأوليغارشية مع مسؤولين سامين في الدولة، قد ولّت نهائيا”.
وفيما أشار محرّر المقال إلى اتخاذ الرئيس تبون جملة من القرارات بغرض رفع التجريم عن أخطاء التسيير. فقد ذكرّ بأنه “لن تكون هناك في المقابل، أي ظروف مخفّفة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا الفساد”.
لكن “وليطمئن الجميع، ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية. ولا وجود لقائمة إطارات تحت الرقابة القضائية”. ومن ينقلون “هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب، لأن الواقع غير ذلك”.
“فمن بين عشرات آلاف الإطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان، بسبب تورطهم في قضايا فساد”، يضيف المقال.
المقال الكامل لوكالة الأنباء:
ما كان بالأمس القريب، من فضائح فساد تعمّ البلاد وعديد الاختلاسات وتهريب الأموال، ناهيك عن تواطؤ الأوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة، قد ولّى نهائيا.
لقد تراجع عدد قضايا الفساد في جزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020، عدا بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق.
وحتى إن لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليّا، فمظاهره تبقى ضئيلة للغاية. حيث شهدت معدلات الفساد تراجعا ملحوظا.
وحرصا منه على حماية إطارات الأمة، اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جملة من القرارات بغرض “رفع التجريم” عن أخطاء التسيير. لكن في المقابل لن تكون هناك أي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه.
وهذا ما وقع فيه للأسف وزير المؤسسات المصغرة الأسبق، نسيم ضيافات، الذي أساء استخدام منصبه، لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة.
إن قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب، حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا.
لقد شكلت قضية صدور أمر بالإيداع ضد الوزير السابق، ضيافات، “فرصة سانحة” لقوى الجمود التي أغمرت شبكة الانترنت بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين، هما تغليط الرأي الوطني والدولي حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة.
فليطمئن الجميع، ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية، ولا حتى وجود لقائمة إطارات في مناصبهم أو بدونها “تحت الرقابة القضائية”.
إن من ينقلون هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب، لأن الواقع غير ذلك، فمن بين عشرات آلاف الإطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد.
فالرجاء، لندع الإطارات ورؤساء المؤسسات حتى يساهموا بشكل فعال في تحقيق التحول المنشود في الجزائر الجديدة. فمن غير المجدي حقا أن نتيه بحثا عن الدوافع الخفية لدعاة الركود.