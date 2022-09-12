-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نحو ترحيل المتهم بالنصب على دبلوماسيين من اليونان

الشروق أونلاين
  • 808
  • 0
نحو ترحيل المتهم بالنصب على دبلوماسيين من اليونان
أرشيف
المتهم بلحاسني يعقوب

تحدثت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الإثنين، عن إقامة المتابع في جرائم النصب والاحتيال بلحاسني يعقوب في اليونان بطريقة غير شرعية، لمواصلة ممارساته الإجرامية.

واتهم بلحاسني البالغ من العمر 22 عاما، بالضلوع في “قضايا نصب و احتيال خطيرة، استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية”.

وقد أطلقت تحقيقات قضائية حول ممارسات هذا الشخص الذي ينتحل صفات نظامية، في انتظار ترحيله إلى الجزائر، تضيف وكالة الأنباء.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد وجهت شهر جويلية الماضي نداء للجمهور، تدعو فيه ضحايا المتهم بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها.

وأوضحت النيابة في ندائها أن المتهم، مسبوق قضائيا وينشط انطلاقا من اليونان، حيث يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم بسلب مبالغ مالية منهم، بعد انتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يهنئ الملك تشارلز بمناسبة تنصيبه ملكا لبريطانيا

الرئيس تبون يهنئ الملك تشارلز بمناسبة تنصيبه ملكا لبريطانيا

هذه أهم قرارات أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي

هذه أهم قرارات أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي

أخبار الجزائر ليوم السبت 10 سبتمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 10 سبتمبر 2022

بالصورة.. نفوق دلفين بشاطئ بوليماط في بجاية

بالصورة.. نفوق دلفين بشاطئ بوليماط في بجاية

نشرية خاصة حول موجة حر إلى غاية الأربعاء بعدة ولايات

نشرية خاصة حول موجة حر إلى غاية الأربعاء بعدة ولايات

لعمامرة: الجزائر منحت النخب العربية منبرا للتعبير في منتدى وهران

لعمامرة: الجزائر منحت النخب العربية منبرا للتعبير في منتدى وهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد