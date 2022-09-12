نحو ترحيل المتهم بالنصب على دبلوماسيين من اليونان

تحدثت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الإثنين، عن إقامة المتابع في جرائم النصب والاحتيال بلحاسني يعقوب في اليونان بطريقة غير شرعية، لمواصلة ممارساته الإجرامية.

واتهم بلحاسني البالغ من العمر 22 عاما، بالضلوع في “قضايا نصب و احتيال خطيرة، استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية”.

وقد أطلقت تحقيقات قضائية حول ممارسات هذا الشخص الذي ينتحل صفات نظامية، في انتظار ترحيله إلى الجزائر، تضيف وكالة الأنباء.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد وجهت شهر جويلية الماضي نداء للجمهور، تدعو فيه ضحايا المتهم بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها.

وأوضحت النيابة في ندائها أن المتهم، مسبوق قضائيا وينشط انطلاقا من اليونان، حيث يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم بسلب مبالغ مالية منهم، بعد انتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية.