وكالة الأنباء: الجزائر أحبطت محاولة تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها

قالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته مساء الإثنين، وعادت فيه إلى القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية في مجلس الأمن، إن الجزائر أحبطت محاولة “تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها”.

وجاء في مطلع المقال:”في أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، تؤكد الجزائر مرة أخرى دورها المحوري. من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها”.

“فالمشروع الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، إلى ثلاثة أشهر فقط. بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد الواقعي”.

وكان من شأن هذا السيناريو أن “يوقع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير، الذي تم إقراره عام 1991″، يضيف مقال وكالة الأنباء.

“لكن الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، وإدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت بسرعة وحكمة عالية”.