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وكالة “الأونروا” تحذر.. مخزون الغذاء بغزة قد ينفد الجمعة

الشروق أونلاين
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وكالة “الأونروا” تحذر.. مخزون الغذاء بغزة قد ينفد الجمعة

دقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ناقوس  الخطر، محذرة من أن مخزوناتها الغذائية بغزة قد تنفد غداً الجمعة.

وحذر نائب مدير الوكالة الأممية، سكوت أندرسون، من نفاد ما لديها من حصص غذائية في غزة بحلول غد الجمعة.

 ونقلت سائل إعلام دولية عن المتحدث قوله أن مخزونات الوقود لدى الأونروا في القطاع تتآكل أيضا.

ووصف سكوت ما يخطط له جيش الاحتلال من اجتياح لرفح في أقصى جنوب غزة بالمأساة.

وقال إن المدينة التي تسع اليوم 1.4 مليون شخص جلهم من النازحين من شمال غزة تمثل الآن “كارثة تتشكل ببطء”.

ويذكر أن العديد من المنظمات الأممية كانت حذرت مرارا في السابق من الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها قاطنو رفح، كما أكدت ألا مناطق آمنة يلجأ إليها هؤلاء النازحون في كامل القطاع.

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